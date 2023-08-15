Сын вынес из чащи на плечах: в Березовском нашли пенсионерку, заблудившуюся в лесу

Сын вынес маму из лесной чащи на плечах Фото: vk.com/lizaalertekb

Одна из самых позитивных фотографий этой недели была сделана в Свердловской области. На снимке ночной лес, улыбающийся мужчина и 74-летняя Вера Васильевна, которая сидит у него на плечах. Фотограф запечатлел момент спасения женщины, заблудившейся в лесу, а также эмоцию «Нашли!» на лицах.

Все случилось еще в воскресенье, 13 августа. Вера Васильевна пошла в лес по грибы, да ягоды в районе Березовского и не смогла найти дорогу домой. Тревогу забили ее родственники.

- Около 24 часов на горячую линию поступила заявка на поиск, - рассказывают в поисковом отряде «ЛизаАлерт». - В течение часа инфорги отряда собрали важную информацию и подготовили все необходимое для старта активного поиска. Ночи уже холодные, поэтому время было жизненно важно, и уже в 02.00 ночи в лесном штабе собрались поисковики ЛизаАлерт и родственники пропавшей бабушки.

Участники поисков разделились на группы. Каждая должна была прочесывать свой квадрат. Часть зоны поисков уже прошли ранее днем родственники женщины. Поэтому зону поиска в отряде сразу сократили.

- Уже в 03.40 прозвучало заветное «СТОП», что означало: бабушку нашли благодаря поиску «на отклик», - уточняют в поисковом отряде. - Серьезная эвакуация не понадобилась - группа самостоятельно вышла к дороге, где их встретили и отвезли в штаб, там бабушка наконец согрелась и перевела дух.

Видео запечатлело момент, когда в темном лесу родные и поисковики нашли женщину.

- Я вот там уже ходила, - сказала Вера Васильевна, едва сдерживая слезы. - У меня вода была, я там все потеряла.

Женщина очень устала, поэтому сын понес ее у себя на плечах.