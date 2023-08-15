На Урале росгвардейцы спасли сестер-близнецов и ребенка, надышавшихся краской

Накануне сотрудники встретились с пострадавшими и получили в свой адрес слова благодарности. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Свердловской области

Сестры-близнецы из Каменска-Уральского по роковой случайности чуть не погибли из-за отравления парами краски. На помощь им пришли экипаж сотрудников Росгвардии и бригада скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Свердловской области.

Как информируют в пресс-службе ведомства, вместе с женщинами в опасности оказался и пятилетний мальчик. Ребенок решил прийти на помощь своей маме и тете, но его усилия были напрасными. Мальчик и сам надышался отравляющими парами.

Несчастный случай произошел вечером 10 августа, когда сестры-близнецы Елена и Наталья решили покрасить стены гаража и овощной ямы. Защитные маски они не использовали и успели надышаться краской. Выбраться самостоятельно ни женщины, ни ребенок не смогли.

- Командир взвода Каменск-Уральского ОВО старший лейтенант полиции Кирилл Тумашов был в районе гаражного кооператива на улице Красногорской. Он обнаружил, что у соседнего гаража распахнуты двери. Мужчина вошел внутрь помещения и почувствовал резкий запах краски. Он увидел, что на деревянном настиле лежали женщины и ребенок. Они просили о помощи, - сообщает пресс-служба Росгвардии Свердловской области. - Старший лейтенант полиции Тумашов сообщил об этом дежурному центра оперативного управления. По адресу выдвинулся экипаж группы задержания в составе сержанта полиции Алексея Миронова и старшины полиции Александра Дмитриева.

Сотрудник спустился в яму и помог выбраться мальчику. Приехавшие к месту происшествия росгвардейцы вытащили из ямы женщин. Чувствовали они себя неважно. Ведь у пострадавших была невнятная речь, они не могли встать и удержать равновесие, их тошнило.

Пострадавших экстренно госпитализировали. В настоящий момент сестры-близнецы и пятилетний ребенок выписаны из больницы и чувствуют себя нормально. Накануне сотрудники Росгвардии встретились с пострадавшими и получили в свой адрес благодарность за спасенные жизни.

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