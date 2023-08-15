В Нижнем Тагиле инвалиды разгребали последствия коммунального потопа

В помещениях обрушилась плитка с потолка. Фото: предоставила Любовь Кожемяко

В Нижнем Тагиле в здании по адресу Ленинградский проспект, 38 произошла коммунальная авария. Утром, 11 августа последствия потопа обнаружили сотрудники общества инвалидов Дзержинского района. О случившемся «КП-Екатеринбург» рассказала участковый председатель организации Любовь Кожемяко.

Причины потопа пока не сообщаются. Фото: предоставила Любовь Кожемяко

Как оказалось, водой были залиты коридоры, зал, и даже кабинет председателя. Еще год назад в здании был сделан ремонт силами самих общественников.

- Наш председатель Игорь Юрьевич находится в отпуске и не видел, какая у нас здесь произошла катастрофа. Хотя он сам еще год назад делал ремонт. Деньги нашему обществу достаются с немалым трудом, а здесь назрел новый ремонт. Плитка с потолка просто обрушилась, хорошо, что в этот момент никого не было. Размякло буквально все, а воды в помещениях было по щиколотку. До сих пор в помещениях сырость, разбухли и не закрываются двери, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Любовь Кожемяко.

Общественники ликвидировали потоп самостоятельно. Фото: предоставила Любовь Кожемяко

По словам женщины, коммунальщики из службы «Тагил-Сити» уже составили акты о заливе помещений.

- Мы пока не знаем, чья вина в произошедшем. Общались с женщиной, которая живет в квартире над нами. У нее вся квартира затоплена и натяжной потолок просто не выдержал воду и треснул. Последствия потопа убирали сами. Я после инсульта, мне нельзя наклоняться. Но вместе со всеми была вынуждена вымывать помещения и выносить мусор мешками. Помещения убирали и другие люди с ограниченными возможностями здоровья. Мы не могли работать и принимать людей, которые нуждаются в помощи, - говорит Любовь Кожемяко.

В помещениях, как уверяют общественники, еще чувствуется запах сырости. Фото: предоставила Любовь Кожемяко

«КП-Екатеринбург» направила запрос по поводу причин аварии в управляющую компанию. На момент публикации ответ на него не поступил.

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