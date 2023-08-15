В Екатеринбурге кондуктор маршрутки и пассажирка устроили кулачные бои

Как уверяют очевидцы, кондуктор продолжает работать на маршруте. Фото: скриншот видео

В Екатеринбурге пассажиры маршрутного автобуса №019 стали свидетелями ожесточенной драки. Когда автобус прибыл на остановку «Вторчермет», пассажирка автобуса налетела на кондуктора. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщает читательница Юлия.

Момент конфликта попал на видео. Судя по кадрам, пассажирка автобуса начинает с силой пинать кондуктора ногой в живот. В ответ на агрессию кондуктор пытается вытолкнуть ее из салона. А дальше в ход идут ноги и руки.

- Вот это замес! – комментируют происшествие пассажиры.

Как уверяют очевидцы, изначально женщины общались между собой спокойно. Но в какой-то момент сцепились. Свидетельница конфликта сообщает, что это произошло еще 15 июля около 19:20

- Как только автобус остановился, началась драка между женщинами. Я стояла рядом, а со мной бабушка. Затем кондукторша стала бросать тапок пассажирки. Он прилетел в меня. После чего пассажирка вышла на улицу за тапком. Автобус закрыл двери и поехал дальше. Несмотря на произошедшее, кондуктор продолжает работать до сих пор. В полицию заявление о случившемся не подавала, - рассказала «КП-Екатеринбург» Юлия.

Представители транспортной компании «Уралтрейд» пообещали «КП-Екатеринбург» прокомментировать ситуацию позже. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в пресс-группу городской полиции. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее на Урале кондуктор испинала онкобольную женщину. Конфликт произошел из-за того, что она не стала пересаживаться на другое место. Извиняться кондуктор перед ней не стала.

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