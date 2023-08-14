Что известно о задержке рейсов Red Wings - 14 августа 2023 Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Туристы, рассчитывающие провести отпуск на турецких курортах, вынуждены проводить его в аэропорту Кольцово. Всему виной задержка рейса WZ-3061 Екатеринбург-Анталья авиакомпании Red Wings.

Задержка рейса WZ-3061 Екатеринбург-Анталья авиакомпании Red Wings – 14 августа 2023

Самолет был должен вылететь из уральской столицы еще 13 августа в 07:20 часов по местному времени. Однако время вылета постоянно сдвигалось. Днем 14 августа время вылета рейса WZ-3061 Екатеринбург-Анталья, согласно данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, постоянно менялось. Время вылета переносили то на 15 августа 00:15 часов, то на еще более поздний срок.

Задержка рейса WZ-3062 Анталья-Екатеринбург авиакомпании Red Wings – 14 августа 2023

Но проблема оказалась еще и в том, что этот же самолет должен был вернуть на родину уральцев, находящихся в Анталье. В итоге свердловчане также уже вторые сутки вынуждены ожидать вылет рейса WZ-3062 сообщением Анталья-Екатеринбург авиакомпании Red Wings.

Рейсы Анталья-Екатеринбург и Екатеринбург-Анталья: из-за чего задержали – 14 августа 2023

Лишь днем 14 августа 2023 в авиакомпании Red Wings рассказали, что стало причиной задержки рейсов сообщением Екатеринбург-Анталья и Анталья-Екатеринбург.

- Задержка рейсов произошла по причине внештатной ситуации. По техническим причинам одновременно вышли из строя два воздушных судна Boeing-777 из трех имеющихся в парке авиакомпании, - прокомментировали в пресс-службе Red Wings.

Пассажиров задержанных рейсов Red Wings доставит «Северный ветер» - 14 августа 2023

Ситуацию должна спасти авиакомпания «Северный ветер». Перевозчик должен будет выдать дополнительный самолет для вывоза пассажиров обоих задержанных рейсов. Борт авиакомпании «Северный ветер» уже вылетел из Шереметьево в Кольцово. Однако о времени прилета в Кольцово и вылете в Турции пока не сообщается.

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