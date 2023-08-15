Цена навсегда: «Ростелеком» в Свердловской области фиксирует стоимость тарифов новым абонентам

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Компания «Ростелеком» в Свердловской области разработала новую тарифную линейку «Навсегда». У клиентов есть возможность подключить пакеты услуг с домашним интернетом, интерактивным телевидением и онлайн-кинотеатром Wink, а также мобильной связью. При этом абоненты получают гарантию сохранения размера абонентской платы на весь период пользования выбранным тарифом.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Иван Пичугин, вице-президент, директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома»:

«Компания "Ростелеком", по данным TelecomDaily, входит в топ-3 конвергентных операторов России. Каждый четвертый наш новый клиент добавляет к домашнему интернету услуги мобильной связи, а каждый пятый из них – оформляет сим-карты всей семье. Мы продолжаем расширять нашу линейку в ответ на запросы абонентов. Новые тарифы "Навсегда" состоят сразу из несколько популярных услуг. Возможность подключать целый ряд сервисов в одном пакете востребована сегодня у пользователей. "Навсегда" – это уникальное предложение, которого нет ни у одного интернет-провайдера России».

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Ростелеком»

Фиксированная цена действует на тарифы «Технологии развлечения. Навсегда», «Технологии выгоды. Навсегда» и «Технологии выгоды+. Навсегда». Прием заявок продлится до 30 сентября 2023 года. Подробности о линейке тарифов «Навсегда» по ссылке.