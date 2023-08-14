В 2013 году останки девушек случайно нашли в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске спустя 10 лет раскрыли пропажу двух подруг, убитых в мае 2012 года. Как сообщили в СУ СКР по Свердловской области, 25 августа 2013 года останки подруг случайно обнаружили при раскопке грунта в лесу в полукилометре от трассы Красноуфимск – Симинчи. Спустя 9 лет следователям удалось задержать убийц. Ими оказались двое братьев. Старшему сейчас 44 года, младшему – 41.

Один из них сознался в убийстве на полиграфе.

- После предъявления второму фигуранту сведений, изложенных его братом, он дал признательные показания в совершении убийства. Более того, он подтвердил свои показания в ходе следственного действия – проверки показаний на месте, подробно рассказав о деталях преступления, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Один из задержанных Фото: СУ СКР по Свердловской области

По данным полиции, старший брат недавно уехал жить в Верхний Уфалей, где попытался начать «новую жизнь». Мужчина работал грузчиком, а его родственник остался на родине. Известно, что девушек убили в ходе пьяного застолья.

- По имеющимся предварительным сведениям, убийство произошло в ходе ссоры после совместного распития спиртного в компании нескольких мужчин и женщин, - рассказал представитель регионального Главка Валерий Горелых. - Что конкретно послужило причиной столь жестокой расправы, устанавливается в ходе выполнения необходимых процессуальных действий.

За убийство девушек братьям грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Подросток, зарезавший в Екатеринбурге студентку, оказался сыном бывшего депутата (подробнее)

Адвокат объяснил, какой срок грозит школьнику за убийство 17-летней студентки (подробнее)

Студентка, убитая 15-летним школьником, ушла на роковое свидание назло матери (подробнее)