«Алешенька жив!»: курганский театр показал, куда пропал инопланетянин, найденный в Кыштыме

Спектакль про гуманоида Алешеньку показали в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Вот же он! Алешенька здесь, жив! Смотрите все, люди добрые!» - раздаются крики около центрального входа в Парке Маяковского. Носятся люди в непонятных нарядах, а с ними то ли ребенок, то ли хрупкая девушка, закутанная в черное, а на голове – маска пугающего, зеленого существа с выпученными глазами.

Это актеры курганского театра кукол «Гулливер» показывают настоящее шоу об уральском инопланетянине по имени Алешенька. Спустя 27 лет на Урале о нем вновь заговорили.

Спектакль назвали «Made in Урал», екатеринбургская публика увидела его впервые 12 августа, на фестивале уличного театра «Лица улиц», а самой постановке уже два года.

ЧТО ИЗВЕСТНО ОБ АЛЕШЕНЬКЕ

В 1996 году маленькое, неизвестное науке существо нашла пенсионерка Тамара Просвирина в провинциальном городке Кыштым. Старушка приютила гуманоида, ласково прозвав Алешенькой. С тех пор про кыштымского пришельца услышали многие, а люди искусства вдохновились этой мистической историей.

Потом у женщины неожиданно помутился рассудок, и ее положили в психлечебницу. Без своей кормилицы (она угощала Алешеньку творожком и сгущенкой) гуманоид умер от голода. А вскоре при загадочных обстоятельствах исчезло и тельце инопланетного гостя.

В спектакли рассказали, кто такой гуманоид Алешенька Фото: Алексей БУЛАТОВ

Позже удалось установить, что мумия неизвестного существа оказалась у сотрудницы псевдонаучной организации «Международная академия фронтальных проблем» Галины Семенковой. Раньше они называли себя «НЛО-контакт».

ПОХИЩЕНИЕ ИНОПЛАНЕТЯНАМИ, ПОЛИЦЕЙСКИЕ И РОДЫ

Зрители, в числе которых много маленьких детей, спешат занять каждый свободный уголок, скамеек не хватает, садятся на пол. Вот-вот начнется что-то такое, чего еще никто не видывал, а декораций все нет и нет. Вдруг прямо в толпу завозят тележку бабуля, укутанная в тулуп, вместе с беременной женщиной, конечно, это актеры, уже в образе.

В тяжелой телеге спрятаны не чемоданы, а настоящая квартира с коврами на стене. Пенсионерка со слегка сумасшедшим взглядом и дама на позднем сроке со скрипом распахивают дверцы у телеги. Рядом ходит неопрятного вида мужчина, постоянно пристает к зрителям со словами «Едрит твою налево!» - его зовут Сергуня. Дети смеются, родители охают, все это под задорную музыку.

В таком костюме вышел к зрителям актер в роли Алешеньки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тут выбегает настоящий инопланетянин, а мужичок, бабушка и женщина по имени Тося носятся по площадке с надувными летающими тарелками. Совсем вкратце, но все-таки актеры решают рассказать зрителям о том, что тут происходит: достают огромные газеты с фотографиями мумии того самого Алешеньки, тыкая их в зрителей.

Пенсионерка и говорит, что это она, Тамара Просвирина на фотографиях. А где Алешенька то? Вот же он! Живой, бегает. Инопланетянин в необъятном мешке срывает маску, а под ней – точная копия лица, если можно его таковым считать, знаменитого гуманоида. Алешка, Лехжа, как его называют герои спектакля, явно подрос, теперь он не маленький человечек, а ребенок, который ни секунды не усидит на месте. В авторском пересказе бабушка кормила существо не сгущенкой, а карамельными конфетами.

Декорации к спектаклю про Алешеньку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Крики, смех и танцы прерывают полицейские, требуют документы. Алешенька залез на крышу, вытянул свои усы на голове, чуток поколдовал - стражи порядка пустились в пляс.

По сюжету, полицейские пытались помешать спектаклю Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детский восторг, смешанный с испугом, случился, когда в толпу въехала летающая тарелка, наполненная инопланетянами в кисло-зелены костюмах. Они-то после переговоров на непонятном языке, похожем на хрюканье, Алешеньку решают похитить.

Гуманоиды выскакивают из своеобразного устройства, пугают детей рычанием, носятся кругами, хватают уральского Лешку, а Тамара Просвирина страшно рыдает: «Алешенька, куда вы, отдайте сыночка!». Но он сбежал, в последний момент вынырнув из НЛО.

Алешеньку хотели похитить НЛО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Гости с другой планеты решают вернутся, но их спугнули самоваром. На радостях Алешенька демонстрирует свои таланты: играет на крыше квартирки на скрипке, зрителей с первых рядов хватают герои, водят хороводы. В конце Лешка вообще роды принимает, за ширмой, конечно. Пока мужичок бегает по рядам в поисках помощи: «А чо делать, мужики? Баба рожает!».

Актеров провожали восторженными криками «Браво!», аплодисментами, которые никак не утихали. Все ринулись фотографироваться с инопланетянами, кидают в шапку купюры, мелочь и шоколад. И даже тележку с декорациями провожают по всему парку.

«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ АЛЕШЕНЬКА БЫЛ СРЕДИ НАС»

Как оказалось, история Алешеньки из Кыштыма не на шутку впечатлила питерский профессиональный уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо». Актеры спектакля говорят, что это мастера уличного искусства.

- В театре возникла идея поставить уличный спектакль, мы обратились к ведущим в этом мастерам: Анне Шишкиной, художнику, постановщику, актеруу и режиссеру театра. Она приехала к нам в Курган со своей командой, делала мастер-классы, на них выбрала актеров, которые сыграют в спектакле. Она спрашивала о разных историях, которые случались на Урале, Алешенька ее впечатлил. Решили, что непременно стоит делать постановку, - рассказывает «КП-Екатеринбург» актриса, играющая Тамару Просвирину, Оксана Кириевская.

Инопланетян спугнули и Алешенька остался в Кыштыме Фото: Алексей БУЛАТОВ

Все куклы и декорации создавались в уличном профессиональном театре Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо». Для репетиций курганскому «Гулливеру» пришлось снимать ангар, потому что театр маленький. Вот в этом ангарчике и создавалась история о приключениях Алешеньки, который неожиданно вновь оказался в Кыштыме.

- Это был наш полет фантазии, мы хотим, чтобы Алешенька был среди нас, а никак не умер. Историю показываем во всех городах, мы хотим, чтобы люди знали о нем, - говорит актриса.

Курганский театр «Гулливер» уже не в первые показывает свои спектакли в Екатеринбурге, но такой формат уличной постановки решились провести впервые. Говорят, что от публики в восторге. Зрители отзывчивые, активные и заинтересованные, что не может не радовать.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru