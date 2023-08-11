«За две недели появились фонтан и плотина»: в Екатеринбурге открылся сад на площади 1905 года

Фестиваль "Атмофест" пройдет с 11 до 20 августа

Парковку на площади 1905 года в Екатеринбурге уже в третий раз превратили в цветущий сад. В этом году фестиваль ландшафтного дизайна «Атмофест» посвящен 300-летию города. Ровно 10 дней, с 11 по 20 августа, любой желающий может погулять по зеленому парку абсолютно бесплатно.

Вид на сад с высоты Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОПАЛИ В ТОЧКУ

Если в прошлом году на фестивале было пять разных мини-садов, то в этот раз на главной площади красуется сад в единой тематике, поделенный на несколько зон.

- Когда два года назад фестиваль впервые заходил на площадь 1905 года, мы рисковали, не зная, как оценят горожане тот факт, что уходит парковка. Но время показало, что мы попали в точку. Даже после того, когда растения разъезжаются по паркам, жители еще долгое время с сожалением говорят о том, как было классно, - говорит мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на открытии фестиваля.

На фестивале появилась плотина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В этом году на фестивале чуть меньше зелени, однако появились экспозиции с сельскими мотивами: стога сена, пшеница, статуя коровы. Чуть подальше уютный уголок со столиком и настоящим самоваром. В паре метров – небольшой железный паровозик.

На фестивале "Атмофест" есть уголок, отсылающий к сельскому хозяйству Фото: Алексей БУЛАТОВ

Есть и площадки для игр с детьми – небольшие деревянные «лазелки», а еще очень много скамеек. Юлия Сорокина, директор фестиваля, рассказывает, что в этом году фестиваль «Атмофест» раскроет тайны Екатеринбурга. Например, есть песочница, в которой «нашли» останки мамонта. А еще немного расскажет о том, каким город может стать в будущем. Для этого есть интерактивная игра, в которой гостям предлагается повлиять на развитие мегаполиса.

На фестивале "Атмофест" есть детские площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТЕМАТИКА – ИСТОРИЯ НАШЕГО ГОРОДА

В этот раз помимо роскошных цветов, фотозон и деревьев есть даже небольшой фонтан – копия когда-то стоявшего фонтана у Вознесенской горки, есть и имитация плотины – вода так и плещется на входе в сад.

- Я очень удивлен тому, как за две недели здесь появились фонтан, макет плотины. Тематика – как раз история нашего города. Как он возник, как он развивался, и за счет чего он рос. Наши ландшафтники очень ярко это показали, а также показали и то, каким бы они хотели видеть город, - рассказывает Алексей Орлов.

На фестивале "Атмофест" есть смотровые площадки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уделили время и экологии. На одном из входов на фестиваль появился пункт «Умной переработки». Организаторы рассказывают, что здесь горожане смогут ознакомиться с тем, как правильно утилизировать мусор, который можно сдать прямо в эти пункты. Кроме того, каждый день в цветущем саду будет насыщенная программа.

- С пятницы по воскресенье пройдет 200 мастер-классов и лекций, два раза в день будут проходить экскурсии, каждый вечер – музыкальная программа, - говорит Юлия Сорокина.

На фестивале "Атмофест" появился фонтан Фото: Алексей БУЛАТОВ

Организаторы не побоялись и того, что из-за наплыва гостей «Атмофеста» внешний облик может несколько потерять свою привлекательность.

- У нас всегда есть переживания на этот счет. Но мы видим, что из года в год жители и гости Екатеринбурга становятся все бережнее к саду на площади, ведь им самим он очень нравится. В этом году очень сильный исторический аспект, поэтому понравится не только тем, кто ценит эстетику и красоту, но и тем, кто увлечен историей, - поделись мнением с «КП-Екатеринбург» председатель комитета благоустройства мэрии города Тамара Благодаткова.

На фестивале "Атмофест" есть уголок с самоваром Фото: Алексей БУЛАТОВ

После завершения фестиваля, как и в прошлом году, растения отправятся во дворы школ, разных учреждений, а также в парки.

На фестивале "Атмофест" много беседок с цветущими розами Фото: Алексей БУЛАТОВ

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