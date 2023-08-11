Жертва Александра Нечипуренко уже шесть лет живет под чужим именем

В Екатеринбурге Свердловский областной суд поставил точку в деле 28-летнего Александра Нечипуренко, признанного виновным в мошенничестве в особо крупном размере. В 2015 году молодой человек познакомился с Екатериной Новоселовой, после чего стал жить с девушкой в квартире ее матери на улице Академика Сахарова (Академический).

- Он приходил к нам с мамой домой, дарил цветы и подарки, даже продукты покупал. Был обходительным и положительным, - вспоминает девушка. – Говорил, что я меняю его в лучшую сторону. Мне, 20-летней девчонке, было очень приятно слышать такие слова.

Уже после начала совместной жизни Екатерина узнала, что ее избранник является «тайным агентом ФСБ». И на самом деле работает не в аэропорту, а «вычисляет педофилов». Впоследствии Александр предложил красавице пройти вербовку к нему на службу. Но поставил условия: не пить, не курить, не общаться с «негативными» людьми, найти работу.

В числе «испытаний» для работы в ФСБ Александр начал учить Катю пить кровь, разрезать и зашивать кожные покровы, а также прокалывать кожу иглами.

- Он скальпелем резал себе коленки. А меня заставлял смотреть, чтобы я привыкала и у меня исчезало отвращение и страх крови, - рассказывала «КП-Екатеринбург» потерпевшая. – Он принес домой катетер с капельницей, делал у меня забор крови и заставлял меня это пить... Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера.

Весной 2017 года, когда девушка заподозрила неладное, Александр решил бросить Екатерину. Впоследствии девушку избили на улице - кто именно, достоверно так и неизвестно. Пока студентка была в больнице, Нечипуренко уговорил ее мать переписать на себя квартиру. Ему удалось убедить женщину в том, что дочку пытались убить сотрудники спецслужб. Якобы в отместку за проваленную вербовку. Лишь спустя три года семье удалось вернуть себе «однушку». После этого полиция возбудила уголовное дело по статье 159 УК «Мошенничество».

Судебное разбирательство должно было начаться осенью 2022 года, но затянулось до декабря. Все из-за состояния здоровья Александра, сейчас он не может самостоятельно передвигаться. В суд его доставляли на инвалидной коляске. Во многом именно поэтому суд назначил ему наказание, не связанное с реальным сроком.

За последние годы Александр изменился до неузнаваемости

6 июня Верх-Исетский суд приговорил Александра Нечипуренко к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Семья обжаловала вердикт, но кардинально положение дел это не изменило.

- Приговор изменен в части гражданского иска потерпевшей Чеховской (речь о матери девушки. – Прим. ред.) о взыскании морального вреда. Принято в указанной части новое решение - иск удовлетворен на сумму 300 000 рублей. В остальной части (выводы о виновности, квалификация, наказание) приговор оставлен без изменения, - сообщили в пресс-службе Областного суда.

Напомним, что после выписки из больницы Александр настоял, чтобы его девушка сменила фамилию. Вот уже шесть лет уроженка Екатеринбурга живет под именем Ульяна Соколовская.

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