Почти год несовершеннолетние пересылали друзьям фото и видео, снятое в подъезде Фото: Евгения ГУСЕВА

В распоряжении «КП-Екатеринбург» появились жуткие кадры, на которых толпа школьников снимает порнографию в многоэтажке на улице Таватуйской (Новая Сортировка). По предварительной информации, инцидент произошел в начале сентября 2022 года на лестнице жилого дома. На кадрах присутствуют пятеро несовершеннолетних.

Также известно, что в течение года порнографический контент активно распространялся несовершеннолетними среди других детей. Возраст участников съемки, по данным собеседника «КП-Екатеринбург» - младше 16 лет.

Также по данным «КП-Екатеринбург», одним из зачинщиков съемки мог быть ученик, который сейчас является единственным обвиняемым по делу об убийстве 17-летней студентки колледжа имени Ползунова.

– Сложно понять, что у них в голове. Наверное, это у них такие ролевые игры. Может у них с психикой не все в порядке, – рассказал «КП-Екатеринбург» источник, знакомый с ситуацией. – На видео уже пять тысяч просмотров.

По словам адвоката Георгия Краснова, подростков можно будет привлечь к уголовной ответственности только в том случае, если кому-то из них было 16 лет на момент съемки порнографии.

– Дети, между которыми совершался половой акт, не совершают какое-либо преступление. И это в том случае, если все было по обоюдному согласию. Подростки, которые снимали, могут быть привлечены к ответственности за изготовление и распространение порнографии по части 2 статьи 242.1 УК. Но там уголовная ответственность наступает не с 14, а с 16 лет. И важно доказать сам факт распространения видео кем-то из 16-летних, поскольку именно это образует состав преступления, – объяснил «КП-Екатеринбург» Георгий Краснов.

Напомним, что 15-летнего Леонида (имя изменено – прим.ред) арестовали на два месяца. По версии следствия, подросток зарезал возлюбленную во время распития спиртного в квартире одноклассника. Известно, что Леонид переехал на Средний Урал вместе с матерью и отчимом в конце 2021 года. Ранее хулиган учился в казачьей школе вместе со старшим братом.

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