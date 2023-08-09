Свердловское МВД приглашает на праздник к 100-летию «Динамо»

Развлекать зрителей будут коллектив барабанщиц и артисты в погонах из культурного центра областного ГУ МВД Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге, 11 августа, в 10:00 на стадионе «Динамо» состоится праздник, посвященный 100-летию со дня образования общества «Динамо» и Дню физкультурника. Об этом сообщил представитель свердловского главка полиции Валерий Горелых.

- Когда еще можно увидеть своими глазами руководителя регионального гарнизона МВД генерал-лейтенанта полиции Александра Мешкова с пистолетом в руке? Именно генерал Мешков даст сигнал из стартового пистолета о начале торжества, - отметил полковник Горелых.

Ожидается, что на праздник прибудут высокие почетные гости - губернатор области Евгений Куйвашев, 10-кратная чемпионка мира по биатлону Елена Головина, Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев. А также вице-чемпионка Олимпийских игр по легкой атлетике Ирина Хабарова и призер чемпионата мира по легкой атлетике Наталья Хрущелева.

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