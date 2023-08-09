«Пуля должна была прилететь мне в голову»: в Екатеринбурге самокатчик-киллер расстрелял Mercedes

После того, как самокатчик отошел от машины, на ее стекле появились отверстия, похожие на пулевые Фото: кадр с камеры наблюдения

Мужчина в черном капюшоне на самокате останавливается на тротуаре. Он присаживается, будто чтобы проверить заднее колесо. Потом встает, подходит к черному "мерседесу", припаркованному рядом, что-то делает и сразу возвращается к самокату – уезжает.

Это кадры, записанные камерой наблюдения, установленной на здании у Московской, 19. По словам хозяйки машины это была попытка покушения на нее. Когда она вернулась к "мерседесу" – обнаружила отверстия на стеклах, похожие на пулевые. Все случилось 8 августа, когда она приехала на прием в администрацию Верх-Исетского района.

- Я стараюсь быть пунктуальной. Но тут что-то пошло не так и я приехала заранее, - объясняет Лидия. - Я припарковалась рядом с клиникой пластической хирургии и пошла на 10 минут раньше. Когда возвращалась, подошла к машине и увидела, что стекло прострелено. Обернулась по сторонам, смотрю - камера есть на клинике косметологии и пластической хирургии. Я пришла к ним, попросила запись посмотреть. Вижу на записи, что в 15.57 - когда я и должна была приехать к администрации Верх-Исетского района - к моей машине сзади со стороны тонированного стекла подходит человек, который стреляет из какого-то неизвестного устройства. Явно не пневматического, потому что он выстрелил в тонированное заднее окно на уровне головы. Пуля должна была прилететь мне в голову. Но поскольку меня в машине не было, она вылетела в другое стекло и улетела неизвестно куда.

Повреждены были два окна машины Фото: читатель «КП»

После случившегося Лидия позвонила в полицию. По ее словам, когда криминалисты попросили открыть дверь, чтобы поискать пулю в салоне, то треснувшие стекла осыпались. Она подозревает, что к случившемуся может быть причастен бизнесмен, который по решению суда должен ей заплатить крупную сумму денег.

Когда двери машины открыли, поврежденные стекла осыпались внутрь Фото: читатель «КП»

- Пулевые отверстия в машине остались, а самой пули нет, - добавила Лидия. – Самокатчика чуть позже видели на улице Луначарского. Есть основания полагать, что эта ситуация направлена на то, чтобы совершить на меня покушение. Я заявила в полицию. Написала на возбуждение уголовного дела по факту покушения на мою жизнь и здоровье.

В полиции Екатеринбурга прокомментировали, что заявление пострадавшей зарегистрировано в отделе полиции №9 Верх-Исетского района.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, - прокомментировали в УМВД по Екатеринбургу. - Сотрудники территориального ОВД устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к данному инциденту.

По данной ситуации полиция проводит проверку Фото: читатель «КП»

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