«Был сильный грохот и лампочки мигнули»: в Пионерском поселке загорелось офисное здание

В 13.23 огнеборцы локализовали пожар Фото: Читатель «КП»

В начале второго часа дня в Екатеринбурге в Пионерском поселке раздался грохот. После этого над улицей Данилы Зверева стал подниматься дым.

- Грохот был очень сильный, - рассказывает житель одного из домов на улице Вилонова, неподалеку от места ЧП.- В квартире даже лампочки мигнули, когда все случилось.

Как уточнили в региональном Управлении МЧС, на улице Данилы Зверева загорелась крыша пятиэтажного административного здания. Огонь распространился на площадь в 30 квадратных метров.

- До прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались десять человек, - прокомментировали в ГУ МЧС по Свердловской области. - Информации о пострадавших не поступало. В 13:23 огнеборцы локализовали пожар. В тушении пожара участвуют 11 человек и 3 единицы техники.