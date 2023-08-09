Кешбэк: как тратить и зарабатывать одновременно

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

О том, как выбрать самую выгодную программу банковского кешбэка и получать бонусы за покупки по карте, рассказывает управляющий ВТБ в Свердловской области Валентина Жильцова.

- Что означает термин «кешбэк»?

Кешбэк – система, при которой держателю банковской карты возвращается часть средств за покупки, совершенные с помощью этой карты. В России кешбэк появился в начале 2000-х. С помощью кэшбэка банки и торговые сети привлекают новых клиентов и поддерживают лояльность текущих, стимулируя их продолжить обслуживание. Клиенты оформляют дебетовые и кредитные карты, а банк или магазин в знак благодарности возвращают часть денег с покупок.

- В чем экономический смысл – возвращать деньги за уже совершенные покупки?

По сути, кэшбэк с покупок по карте — это часть маркетинговой стратегии. Всё дело в эквайринге и комиссиях за него. Выгода банков обеспечивается за счет взаимообмена комиссиями, которые банки платят друг другу за совершение безналичных расчетов.

Банки-эмитенты заинтересованы, чтобы их картами активно пользовались. Чем выше оборот денег по картам, тем больше комиссий они соберут. Для клиентов выгода кешбэка также очевидна - есть возможность сэкономить и вернуть часть потраченных средств. Кешбэк может формироваться как в виде денежных средств, так и специальных баллов или бонусов, которые затем можно потратить в рамках программ лояльности банков.

- Как выбрать оптимальный для себя вариант кешбэка?

Есть несколько традиционных схем начисления кешбэка.

кешбэк по фиксированной ставке — процент начисляется на все виды трат. На российском рынке банковских услуг процент, который выплачивается на любые покупки по картам, обычно варьируется в пределах 1–2%;

многоуровневая ставка кешбэка — размер процента зависит от суммы годовых (месячных, квартальных) расходов. Например, если в месяц человек потратит по карте 5 тыс., то ставка кешбэка будет равна 0,5%, а если месячный расход превысит 5 тыс., то ставка кешбэка будет рассчитана в размере 1%;

кешбэк по типу трат — разные ставки кешбэка в зависимости от того, на что потрачены деньги. Например, банк предлагает ежемесячно (ежеквартально, ежегодно) повышенный кешбэк на конкретные товары или расходы в определенных магазинах.

Самая выгодная для клиента ситуация – когда кешбэк начисляется за товары и услуги регулярного спроса, те, которые требуются не время от времени, а постоянно. Соответственно, есть возможность постоянно зарабатывать кешбэк. Например, ВТБ в Свердловской области до конца года начисляет 10% кешбэка всем новым клиентам, выпустившим до конца августа личную (не-зарплатную карту), при оплате ею жилищно-коммунальных услуг, сотовой связи и покупках в супермаркетах. Предложение распространяется, в том числе для тех, кто в этот период оформит в ВТБ карту «Уралочка».

Также дополнительно начисляются бонусы и за покупки по базовой программе лояльности банка. Выпуск и обслуживание карты бесплатны. Таким образом, по условиям акции клиент ВТБ может ежемесячно возвращать за покупки по карте до 2 тысяч рублей. Через сайт банка можно оставить онлайн-заявку и курьер доставит карту в удобную клиенту точку в течение нескольких часов. Мы расширили штат курьеров и географию работы этого сервиса, теперь он доступен в Екатеринбурге, Первоуральске и Нижнем Тагиле. Также оформить карту ВТБ до конца августа можно в 10 крупнейших супермаркетах сети «Магнит» в Екатеринбурге.

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