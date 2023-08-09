«Не верила, что так бывает»: Клава Кока сделала неожиданное заявление о личной жизни

Клава Кока на музыкальном фестивале VK Fest в Парке Горького Фото: Даниил ОПАРИН

Уже совсем скоро на телеканале «Пятница!» покажут реалити-шоу «Сердце Клавы», где звезда поп-сцены из Екатеринбурга будет искать себе жениха. О съемках шоу Клава Кока сама рассказывала недавно своим фанатам. Помощницей в этом деле стала главная сваха страны Роза Сябитова.

Все шоу полностью отснято. Напомнить о том, что в конце августа в эфире наконец покажут первый выпуск, Клава Кока решила неожиданным заявлением.

Под видео рекламного ролика «Сердца Клавы», которое она выложила к себе на страницу в соцсети, артистка прямо призналась, что ее сердце действительно занято.

- Сердце Клавы больше не свободно? Я не верила, что так бывает, но на проекте я пережила весь спектр эмоций, и вопреки всем «это же постанова», все приходят за пиаром», «судьбу на шоу не встретишь», я сейчас выкладываю этот пост, обнимая свою вторую половинку. Скоро мы расскажем вам нашу историю, - написала Клава Кока в своем посте на странице в соцсетях.

Клава Кока призналась, что встретила любовь на шоу. Фото: страница телеканала "Пятница!" в Instagram* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией, запрещена территории РФ)

Такое заявление не оставило равнодушными толпы фанатов. В комментариях подписчики звезды Black Star разделились на два лагеря: первые уверены, что и шоу, и громкие слова о второй половинке очередной пиар-ход. Другие искренне рады за певицу.

«Очередная «дичь». С Димой Гордеем она не хотела ничего публиковать и вечно «морозилась», а тут на всю страну решила отношения строить», - пишут скептически настроенные подписчики в комментариях под постом.

Но таких, все же, меньшинство. Многие уже желают крепких отношений и семейного счастья любимой исполнительнице.

«Как мы рады, что ты нашла вторую половинку! Самая лучшая», - не скрывают эмоций фанаты.

Певица записала хит "Краш" вместе с Niletto Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, кто же избранник Клавы Коки, певица не рассказала и даже никак не намекнула. Миллионам фанатов остается только ждать первого выпуска реалити-шоу.

Между тем, в последнее время у звезды шоу-бизнеса действительно было много неудач на любовном фронте. Певица пережила два болезненных разрыва, а фанаты постоянно приписывали ей романы с другими звездами. В списке тех, кого подозревали в ухаживаниях были и Niletto, Егор Крид, блогер Дима Масленников и многие другие.

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