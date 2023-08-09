Новые люди предложили использовать искусственный интеллект для защиты школ в Екатеринбурге

Фото: Партия «Новые люди»

Среди предложений участников применение искусственного интеллекта для безопасности в школах, а также для постановки медицинского диагноза. Мероприятие организовал депутат Госдумы от партии «Новые люди» и член комитета по информационной политике Антон Ткачёв.

По словам Ткачёва, нейросети - мощный инструмент для обработки и анализа больших данных. Чтобы они работали эффективно, им нужна точная и достоверная информация, а также соответствующая аппаратура. Ткачёв привел в пример Сингапур, где искусственный интеллект помог значительно оптимизировать городскую инфраструктуру.

Нейросети предложили также использовать для улучшения экологии в городе. Михаил Осинцев, предприниматель и кандидат в Гордуму, предложил с помощью камер считывать уровень загрязнения выхлопными газами и регулировать транспортные потоки. Так можно добиться снижения концентрации вредных веществ на определенных участках.

Фото: Партия «Новые люди»

С помощью нейросетей можно ставить точные медицинские диагнозы. Эту идею предложил генеральный директор группы компаний «Априори» Сергей Козлов. Статистика показывает, что нейросети ставят правильный диагноз в 99% случаев. Однако Козлов отметил, что при использовании ИИ важно помнить о безопасности личных данных. С этим согласились все участники конференции.

На мероприятии предложили использовать искусственный интеллект для предотвращения вооруженных нападений. Как считает предприниматель и актер Ярослав Бородин, ИИ можно использовать для защиты школ. Он отмечал бы подозрительное поведение людей в оружейном магазине и отслеживал их дальнейший маршрут. В крайнем случае ИИ может вызвать полицию.

Директор мебельной компании SevenMebel Дмитрий Дымшаков отметил, что нейросеть в первую очередь служит помощником, а не полной заменой человека. ИИ пока что не способен предлагать творческие решения.