Евгений Куйвашев: Екатеринбург готовится встретить 4 тысячи студентов-спортсменов

1 августа 2023 года Евгений Куйвашев оценил готовность Дворца игровых видов спорта, где пройдут соревнования по волейболу и мини-футболу. Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Объекты Международного фестиваля университетского спорта, который состоится с 19 по 31 августа в Екатеринбурге, находятся в высокой степени готовности. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на совещании с участием первого заместителя министра спорта РФ Азата Кадырова.

По словам Евгения Куйвашева, созданный региональный оперштаб будет отвечать за проведение фестиваля. По утвержденному регламенту будет идти управление электроснабжением объектов. Кроме того, решены вопросы прибытия и отъезда участников фестиваля, размещения, транспортного обеспечения, питания, организации культурной программы и другие.

- Ко всем аспектам проведения этого крупнейшего спортивного мероприятия мы относимся ответственно и сделаем все, чтобы фестиваль прошел в Екатеринбурге на самом высоком уровне, - подчеркнул Евгений Куйвашев.

Он также поблагодарил Азата Кадырова и его коллег за постоянное внимание и поддержку в ходе подготовки к Международному фестивалю университетского спорта. Благодаря содействию Минспорта России удалость выполнить поставленные задачи и выдержать все графики подготовки объектов.

Так, 1 августа 2023 года Евгений Куйвашев оценил готовность Дворца игровых видов спорта, где пройдут соревнования по волейболу и мини-футболу. Здесь завершается установка мультимедийного оборудования, проведен капитальный ремонт главной спортивной арены, холлов, раздевалок, кабинетов, судейских и других помещений. Особое внимание уделено безопасности спортивного объекта.

Напомним, спортивная программа включает соревнования по 14 видам спорта, планируется разыграть 197 комплектов медалей. Ожидается, что участниками фестиваля станут четыре тысячи спортсменов из вузов России и других стран.