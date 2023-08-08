В Екатеринбурге произошло ДТП с участием скорой, каршеринга и автобуса

Фото: ГИБДД Свердловской области

Вечером 8 августа в Екатеринбурге произошло ДТП с участием трех транспортных средств: машины скорой помощи, каршеринга и маршрутного автобуса. Авария произошла на перекрестке улиц Расточная - Монтажников.

По первоначальной информации, скорая проезжала перекресток на красный сигнал светофора с включенной мигалкой и звуковым сигналом и в этот момент ее не пропустил водитель на каршеринговом автомобиле. При столкновении автомобили отбросило на автобус №083. В скорой везли женщину из Алапаевска.

Фото: ГИБДД Свердловской области

- Шесть человек доставлены в 23 ЦГБ г. Екатеринбурга, сейчас их осматривают медики, - сообщают в ГИБДД Свердловской области.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП. Сейчас на данном участке движение ограничено. На месте аварии работает регулировщик.

Прокуратура Свердловской области будет контролировать ход расследования данного ДТП.

Напоминаем, недавно «КП-Екатеринбург» рассказывала, об аварии, которая произошла под Сысертью. Ночью 7 августа произошло смертельное ДТП, в котором погиб водитель снегоболотохода. 18-летний парень без прав ехал на снегоболотоходе с двумя пассажирами, однако в какой-то момент он не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору линии электропередач.

Также, мы рассказывали о популярных мифах вместе с Госавтоинспекцией Свердловской области: езда без ремня речь не о штрафе, а о жизни.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru