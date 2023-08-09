В волшебном Энергограде заботятся о здоровье горожан и берегут природу

Автор фото Ирина Войня

Энергобезопасность и забота об экологии – приоритетные направления социальной политики ПАО «Т Плюс», одной из крупнейших в России энергетических компаний, работающей в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. В рамках проектов «Безопасность тепла» и «Береги природу с Т Плюс!» сотрудники Свердловского филиала компании проводят для взрослых и детей лекции, уроки, квесты и тематические праздники.

СЕМЕЙНЫЙ ПРАЗДНИК

Так, 5 августа в ТРЦ «Карнавал» энергетики в очередной раз организовали праздник для юных и взрослых жителей Екатеринбурга.

На сцену вышли сказочные персонажи Теплослав-директор волшебного Энергограда, Теплячок и Светлячок, отвечающие за тепло и свет.

Автор фото Ирина Войня

– Внутри каждого города есть волшебный Энергоград, благодаря которому в каждом доме есть тепло и горячая вода, – так Теплослав познакомил детей с компанией «Т Плюс».

В флешмобе дети повторяли за героями танцевальные движения и слова правил энергобезопасности:

– Мы идем по улице. Открытый люк. Опасно! Обойдите!

Это теплотрасса – по ней бегать опасно!

Горячий пар – опасно!

Это ЛЭП большая! Подходить опасно, залазить мы не будем – ударить может током….

… Если есть проблемы, нужно звать на помощь. Номер 112 запоминаем все!

Автор фото Ирина Войня

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ

Вопросы викторины, конечно, были легкими для взрослых. А для малышей – очень познавательными. Например, можно ли заглядывать в открытый люк или как выглядит «знак опасности» на трансформаторной будке?

Детям рассказали, что теплотрасса – это большие трубы, бегать по которым нельзя. В трубах – кипяток. Чтобы малыши усвоили эту информацию, Человек-труба исполнил для них танец.

Познакомились и с Капелькой – символом чистоты и бережного отношения к природе.

Капелька напомнила ребятам о прекрасном мире вокруг нас: горах, озерах, реках, лесах. Ребята узнали о Красной книге, в которую занесены редкие растения, птицы и животные и познакомились с Тигром – Т-Плюшей и веселыми зайцами. Вместе играли и танцевали, а от желающих сделать совместно фото не было отбоя.

Особое внимание детворы привлекла экологическая игра «Оранжевый мяч». К кому он прилетал, тот отвечал на вопрос. Например: она хорошо горит, от нее много мусора, на ней можно рисовать и писать.

– Бумага, – ответил малыш и получил приз.

Оказывается, дети хорошо знают, что стекло нельзя выбрасывать на улицу. Лихо отвечали на вопросы о браконьерах, ртути, лесных пожарах.

Заставил задуматься малышей и стих о том, что оставляют после себя отдыхающие у речки.

Автор фото Ирина Войня

– Отдохнули и ушли. И остались на полянке у потухшего костра – две разбитых нами склянки, две разбухшие баранки. Словом, мусора гора. Мы приехали на речку понедельник провести, только чистого местечка почему-то не найти, – прочла строчки Капелька.

Это было важным напоминанием, что после отдыха нужно собирать мусор в пакет и выбрасывать только в специально отведенных местах.

В такой игровой форме дети быстрее осознают, как важно сохранять чистыми природу и экологию.

К ЧИСТОМУ БУДУЩЕМУ!

Такие мероприятия и воспитание родителей вкупе помогают повышать потребительскую культуру маленьких уральцев. И многие знания малыши уже имеют благодаря мамам и папам.

Татьяна пришла с сыновьями с 9-летним Александром и 5-летним Романом.

– Экология – проблема актуальная. С детьми об этом нужно много разговаривать. Они должны понимать, что из мусора можно сделать вторресурсы. Мы с детьми смотрели даже несколько видеоуроков, где мусор идет в ход. Например, мы с ними учились делать из бумаги ручки.

Наши дети никогда не бросят мусор. Когда мы едем на отдых на машине, учим их собирать отдельно мусор и в специальном месте выбрасывать. Однажды мы с ними прибирали территорию на берегу реки. Они берут пример с нас, – отметила Татьяна.

Автор фото Ирина Войня

Анна Шумкова привела на праздник 3-летнего крестника Яна:

– Важно донести до детей, что необходимо беречь природу, ведь ресурсы не возобновляемые, что нужно сортировать мусор. Чтобы наши дети жили в чистом будущем. Например, Ян очень осознанно относится с экономии электроэнергии. Если выходит из помещения, выключает свет.

Дмитрий Сычев с женой и 4-летним сыном Мишей прошли мастер-класс по раскрашиванию бейсболки, старательно рисуя Капельку.

– Компания «Т плюс» обеспечивает нас теплом и горячей водой. Их праздник полезен для детей. Мы тоже приучаем сына, что на улице мусорить нельзя, учим безопасности, – сказал Дмитрий.

Ирина наблюдала, как 10-летняя дочка Ангелина создает брелок на мастер-классе:

– Сегодня мы не пользуемся пакетами, берем в магазин многоразовую сумку. Дети с раннего возраста должны понимать, что вещи должны использоваться рационально.

Алексей Щипанов наблюдал, как дочки Даша и Арина участвуют в познавательных викторинах:

– Отличный праздник! Интересный и веселый, то, что нужно детям. Все самое важное и ценное воспитывается в детстве. И чем больше полезной информации ребенок получит, тем лучше будет результат.

Гости с удовольствием участвовали в играх: собирали кубики, учились правильно пользоваться электроприборами в маленьком домике, сортировать мусор, отвечали на вопросы об экологии, играя в напольную игру.

Праздник завершила лотерея. Расходились довольные, обогащенные новыми знаниями и с полными руками подарков: книжки, раскраски и подвески на рюкзачки с плюшевыми краснокнижными животными будут долго напоминать о правилах безопасности тепла и необходимости бережного отношения к природе.