Надежная и безопасная сделка: агентство недвижимости «007» копает до истины

Фото: предоставлено ИП Поселянин М.С.

Риелторы предоставляют целый комплекс услуг. От их работы зависит добросовестность и безопасность сделки при покупке или продаже объектов недвижимости.

О том, как строится работа риелторов в Агентстве недвижимости «007» в Екатеринбурге, рассказал директор агентства Максим Поселянин.

– Максим, как определить надежность риелтора и агентства недвижимости?

– В первую очередь, опираться на отзывы тех кто уже приобрел квартиру с этим риэлтором. Хороший риелтор должен обладать актуальной информацией, в сфере проверок, сделок, налогов, вы это поймете из первой беседы с ним. У нас есть страница во ВКонтакте, где мы размещаем только полезный контент, а клиенты пишут отзывы о нашей работе.

Если вы решили покупать квартиру, не нужно ждать снижения ставки или спецпредложений от застройщиков. Наши риелторы подходят к выбору квартиры с точки зрения безопасности покупки, выгодной цены, ее продажи в будущем. То есть оценивают недвижимость с точки зрения инвестиции. Мы просчитываем даже налоги в сделке и законно оптимизируем их. Отмечу, мы можем сопровождать сделки по территории России. Например, сейчас оформляются сделки в Москве, Югорске.

– Почему лучше обратиться в ваше агентство, а не к частному риелтору?

– Частный риелтор, как правило, не обладает нужными и актуальными знаниями и не использует различные сервисы для проверки. Это может привести к оспариванию сделки, признании ее ничтожной или мошеннической. Вы можете потерять недвижимость и деньги, а частник в лучшем случае вам вернет свою комиссию. У нас риски минимальны, и наша ответственность застрахована на 10 миллионов рублей на каждую сделку.

В нашем агентстве «007» заключается договор. Это надежно.

Сегодня здесь работают 10 специалистов. У каждого – свой функционал. Например, есть специалист, который занимается одобрением заявок в банке. Он подает заявку в банк, чтобы получить сумму на выгодных условиях для клиента. Анализирует кредитный рейтинг клиента, выясняет причины отказа банка. Был случай, когда клиенту отказали в займе из-за полного совпадения фамилии, имени, отчества и года рождения с другим человеком, который имел долги. Ситуацию удалось разрешить, получили ипотеку и купили квартиру.

– Как вы проверяете кредитные истории и помогаете клиентам?

– Кредитный отчет предоставляет клиент сам, это бесплатно. Мы помогаем получить отчеты из основных кредитных бюро: «Скоринг Бюро», «НБКИ», «ОКБ».

Когда ведем сделку «под ключ», мы выясняем кредитную историю клиента. Иногда даем ему рекомендации: вернуться к нам через полгода и не брать в этот период кредитов. Кроме того, предоставляем отдельную услугу по проверке кредитной истории. Эта услуга бесплатна для клиентов, нацеленных совершить сделку с агентством «007».

Мы включаемся в ситуацию, ищем пути решения, чтобы человек мог купить квартиру. Если возможно, предлагаем заменить титульного заемщика – жену или мужа, например. И помогаем исполнить мечту.

Директор агентства Максим Поселянин. Фото предоставлено ИП Поселянин М.С.

– По статистике, до 25% договоров с недвижимостью попадает в суды и примерно треть из них оспаривается. Почему?

– Все больше сделок совершается без участия квалифицированного риелтора, и эта статистика усугубляется увеличивающимся количеством банкротства. Вы можете сейчас ничего не увидеть, а продавец потом банкротится, у вас есть все шансы встретиться с его кредиторами в суде.

– Ваш риелтор может определить ситуацию предстоящего банкротства продавца квартиры?

– Да, это мы тоже просчитываем. Я лично провожу проверки. Каждая проверка уникальна, и пока ее невозможно поручить роботу или программе. В этом году уже 59 объектов проверено. И есть заключения с пометкой «покупать нельзя», то есть существуют риски от предыдущих собственников. Такие квартиры мы не покупали.

Вот, например, квартира, которую хотели нам продать, была оформлена по приватизации. Один из членов семьи находился в это время в тюрьме. На момент продажи он вышел на свободу, но не выходил на связь, и собственники не знали, где он. Важно было получить от этого члена семьи нотариальный отказ от приватизации, чтобы в дальнейшем не было шансов оспаривать сделку. Мы смогли подсказать продавцу, где можно поискать его.

– Кто может продавать квартиру?

– Как собственник, так и риелтор или агентство. Деньги при этом безопаснее перевести собственнику по счету. Аванс за квартиру может принять как собственник, так и агентство, более рискованно передавать частному риелтору. Мы обязательно проверяем собственника и доверенное лицо, который продает квартиру от собственника. Он может оказаться мошенником.

– В чем заключается работа ваших риелторов?

– Риелтор – это человек, который помогает своему клиенту найти объект, продать, купить. Несет ответственность за саму сделку, просчитывает и проверяет все ходы. Мои сотрудники работают с клиентами последовательно, назначают встречи, составляют график просмотров квартир, предварительно созваниваются, выясняют, что там и как. Бывает, по звонку сразу отсекаются квартиры. Иногда банк устанавливает ограничения, условия, что мы можем купить для конкретного клиента. Риелтор находит объект, вносит аванс, получает документы и дальше предоставляет их мне. Я даю заключение – покупаем или нет. Если опасно, ищем дальше. Если можно брать жилье, тогда риелтор закидывает данные в оценочную компанию, в банк на согласование и назначает день сделки. Банк дает на весь процесс три месяца. В среднем мы выполняем сделку за полтора месяца.

– Что учитываете при подготовке к сделке, чтобы избежать рисков и гарантировать ее безопасность?

– Схему сделки просчитываю еще на этапе проверки. Учитываю, каким будет расчет – за наличные или в ипотеку, есть ли материнский капитал, действительность доверенности, кредитный рейтинг, долги, налоги, суды и так далее.

Там, где я вижу возможные риски и не могу их просчитать, а клиент хочет купить объект недвижимости, у нас есть обязательное страхование титула. То есть при потере права собственности, клиент сможет вернуть деньги.

Моя миссия, чтобы клиент получил квартиру и остался доволен покупкой или продажей. Поэтому большое внимание уделяем доскональной проверке квартир и владельцев. Наш клиент рассчитывается с нами, когда уже подписывает договор купли-продажи. Аванс за услугу «под ключ» не берем. Для нас важен качественный и надежный результат.

– Как обратиться в ваше агентство за услугами риелтора?

– Нам можно позвонить по телефонам +7 965 5131881, +7 (343) 2532619, написать на почту: mp@an007.ru. Обратиться : в группу ВК, https://an007.ru/ Приехать на консультацию и получить ее бесплатно по адресу: Екатеринбург, переулок Красный, 17.

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