«На море все занято, пришлось ехать на Таватуй»: В Екатеринбурге снимают фильм «Медовый месяц»

Съемки прошли в обычной квартире Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Утро понедельника для жителей многоэтажки на улице Чкалова в Екатеринбурге выдалось необычным. По детской площадке из подъезда к фургонам весь день ходят звезды российского кино: Николай Добрынин (роль Митяя из сериала «Сваты»), Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин (известен по фильму «Сердце Пармы», Анастасия Уколова (известна по фильму «Громкая связь», сериалам «Тест на беременность», «Молодежка»)… А во дворе несколько вагончиков, повсюду камеры.

- Что это тут у вас? Фильм снимают? Дайте тогда родственникам покажу, - говорит местный житель, который гуляет с внучкой. Он достает телефон и снимает все происходящее, спрашивая, как называется фильм.

А фильм называется «Медовый месяц», снимают продюсерский центр «Первое кино», All Media Company и онлайн-кинотеатр START. Во втором составе киногруппы работают выпускники Школы кино Свердловской киностудии.

Актеры работают с раннего утра Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

МЕСТА НА УРАЛЕ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ

По сюжету, главная героиня готовится к свадьбе, а вот ее мама против, и намерена выдать дочку за соседа по даче. Николай Добрынин – папа невесты. Он очень заботливый и добрый, немного «подкаблучник», признается актер.

В итоге, девушка проводит свой медовый месяц не в Таиланде, а у бабушки на даче, да еще и сразу с двумя женихами. Домик, кстати, выбран на озере Таватуй, где уже прошли съемки. Будут и сцены рыбалки, тоже на уральском озере.

- Изначально мы хотели снимать сцену на море. Но из-за того, что сейчас забиты все отели на морском побережье, мы решили, что дача бабушки вполне может быть в Свердловской области. Мы нашли потрясающее место – озеро Таватуй, - рассказывает продюсер кинопроекта Ольга Ерофеева-Муравьева.

Николай Добрынин играет папу невесты Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

- То, где мы сейчас снимаем фильм, фантастические. Я видел уже такие острова, но в таком масштабе еще ни разу, природа роскошная, отсюда и такое же настроение, - добавляет Николай Добрынин.

Он рассказывает, что из-за плотного графика и почти круглосуточной работы, любимое место в городе – номер в отеле с мягкой подушкой, чтобы отдохнуть. И действительно: еще в районе 04:00 съемочная группа прибыла во двор на Чкалова, чтобы собрать площадку, а первая фраза «Камера, мотор!» прозвучала в 07:00.

В ПОИСКАХ ФОНА ХОДИЛИ ПО КВАРТИРАМ

- Уезжая утром, я увидел тут несколько больших автомобилей. Вообще, у нас во дворе парковка запрещена, поэтому сначала как-то не понял. Но я за любой хороший кипишь: это же всегда интересно, сниматься в кино хотят все. Если бы фургоны украсили бы шарами, то было бы еще лучше, - смеется местный житель Михаил.

Пока во дворе местные дети пытаются разглядеть, что же там в фургонах, обыкновенная квартира на 18 этаже полностью заставлена камерами. Осторожным нужно быть сразу как выходишь из лифта: съемочная команда следит, чтобы все было по плану. При входе обязательно нужно снять обувь и главное – ни одного лишнего звука! Здесь снимают семейную сцену: невеста, мама, папа и жених.

- Я играю влюбленного парня, он и его девушка должны пожениться. Но оказалось, что она не очень честная, до сих пор о нем не рассказала своим родителям. Ему нужно справляться с ситуацией, понравиться родителям. Для моего героя хорошо, если есть какие-то трудности, нам не очень повезло с погодой, но этого даже лучше, - рассказывает Кузьма Сапрыкин.

Кузьма Сапрыкин играет жениха невесты Фото: Виктория ЖУРАВЛЕВА

Продюсер рассказывает, что поиском локации занимались специальные люди. Они искали подходящий двор, а затем ходили по квартирам в поисках нужного фона.

«Медовый месяц» можно будет посмотреть во всех кинотеатрах. Премьера запланирована через год, а вот точной даты пока нет – впереди еще очень много работы.

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