Книжная Экспедиция в Екатеринбурге встретилась с десятками уральских поэтов и писателей

На встрече присутствовали больше 40 писателей и поэтов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 7 августа, в Екатеринбург на поезде прибыла Книжная Экспедиция. Ее участники начали движение 4 августа в Санкт-Петербурге. Точка назначения - Владивосток. Туда поезд прибудет 18 августа. Это путешествие писателей, издателей, блогеров, литераторов проходит в рамках проекта «Книжные маяки России».

В Екатеринбурге экспедиция пробыла всего на один день. У участников он был расписан по часам. Например, в 15.00 в библиотеке Белинского прошло пленарное заседание, на котором в том числе обсуждались перспективы развития книжной и библиотечной сфер в регионе. А в 15.30 в студии Российского общества «Знание» читатели встретились с детской писательницей Юлией Брыковой. Ну а в 17.00 уже сами писатели встретились с издателем. Встреча прошла в Ельцин Центре.

Издатель Игорь Сазонов на встрече с авторами Фото: Алексей БУЛАТОВ

На встрече присутствовал президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук.

- Я рад лично видеть всех в рамках Книжной Экспедиции, - сказал Дмитрий Кравчук на встрече. - Отправился книжный поезд, чтобы объединить всю Россию, собрать новые смыслы и культурные коды. И наш союз писателей в каждом городе организует встречи местных авторов с литературной общественностью города. Сегодня мы в Екатеринбурге. Это третий по масштабам зал по сравнению с Москвой и Санкт-Петербургом. Здесь у нас сильная диаспора литературная, поэтическая.

Уральский художник Владимир Седаков (справа), больше известный, как дед Спартак, тоже пришел на встречу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сам Дмитрий Кравчук, правда, отметил, что он едет на книжном поезде по укороченному маршруту - только до Екатеринбурга. Также на встрече с авторами присутствовал издатель Игорь Сазонов.

- По результатам экспедиции он выбирает и финансирует издание понравившихся авторов, - добавил Дмитрий Кравчук. - Обычно вариантов для издания книг два - либо авторы вскладчину финансируют издание альманаха, либо мы привлекаем каких-то спонсоров, меценатов. Сейчас как раз такой случай.

Сам Игорь Сазонов отметил, что его издательство готово к экспериментам с интересными формами произведений.

Президент Российского союза писателей Дмитрий Кравчук Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Мы, как издательство, ищем какие-то вещи более интересные, чем просто издание стихов рассказов и повестей, - сказал Игорь Сазонов. - Если есть история про то как в других форматах живет слово, это было бы интересно - у кого-то телеграм-каналы, у кого-то городские фестивали. В первую очередь интересны вещи, где какие-то новые форматы подачи используются.

Началось мероприятие с воспоминаний о выдающейся отечественной поэтессе Милане Алдаровой, которая при жизни смогла издать лишь одну книгу стихов и была высоко оценена литературоведами за рубежом, которые занимаются русской поэзией.

После этого писатели начали по очереди выступать перед участниками Книжной Экспедиции. Так, писатель Дарья Мясникова прочитала коллегам по перу целую лекцию о том, как издавать свои книги с помощью краудфандинговых платформ.

Встреча прошла в Ельцин Центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пишу я не так долго с 2015 года, - сказала Дарья Мясникова. - Но счастье улыбается внезапно - в 40 лет я получаю премию «Писатель года» в номинации «Юмор» в 2017 году.

Дарья Мясникова рассказала, как говорить с крупными спонсорами, что делать, если денег на издание книги нет, как пользоваться современными соцсетями и гаджетами для того, чтобы охватить как можно большую аудиторию.

- Не теряйте связь с теми, кто вам помог, - посоветовала Дарья Мясникова. - Поддерживайте отношения лояльно, искренне. Не прерывайте отношения ни в коем случае.

Следом другие участники стали по очереди читать свои стихи и отрывки из произведений. Мероприятие посетили порядка 40 писателей и поэтов.

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