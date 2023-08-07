На заводе в Краснотурьинске во время демонтажа обрушилась труба

ЧП произошло 7 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Краснотурьинск Свердловской области на Богословском алюминиевом заводе 7 августа в 15 часов в одном из цехов во время демонтажа обрушилась труба. Информацию о происшествии опубликована в телеграмм-канале «Не для протокола».

Инцидент произошел в бывшем электролизном цехе завода, где специалисты предприятия «Развитие» готовились к техническому обрушению дымовой трубы №3.

Место ЧП на территории завода. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

Незапланированное обрушение произошло в зоне падения находилось три сотрудника подрядчика. Один рабочий попал в больницу в состоянии средней тяжести, второй в момент ЧП находился на месте ЧП наверху остова трубы, третий пострадавший остается под завалами. На заводе провели эвакуацию.

Обвалившаяся труба. Фото: пресс-служба прокуратуры Свердловской области

- На момент падения трубы альпинисты находились на площадку на высоте 55 метров. Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований техники безопасности при выполнении работ по демонтажу объектов и оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.