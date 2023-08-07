Нашествие пауков в Екатеринбурге: в городе пройдет страшно интересная выставка

Фото: предоставлено ИП Гусалова А.В

«Тайна паутины» — это уникальная возможность увидеть коллекцию пауков со всего земного шара, а также послушать авторскую экскурсию от профессионального кипера. Опытный гид станет вашим проводником в мир необычайно красивых, редких и загадочных представителей паукообразных. Вас ожидают крутейшие эмоции, яркие впечатления и эффектное зрелище!

Фото: предоставлено ИП Гусалова А.В

На время экскурсии вы словно на ковре-самолете перенесетесь в самые дальние уголки нашей планеты: в джунгли и прерии, в устья реки Амазонки и пески Сахары, сможете дотянуться до кроны деревьев и заглянуть в самые глубокие пещеры. Вы воочию увидите пауков-гигантов, скорпионов, ядовитых сколопендр и безобидных кивсяков. Вы повстречаете крупнейших пауков в мире, размеры лап которых могут достигать почти 30 см. Вперед за новыми впечатлениями!

Фото: предоставлено ИП Гусалова А.В

На выставке представлены интересные пауки-птицееды и не только: род орнаментальных Пицелотерий, бешеный апельсин Муринус, гигантский Лошадиный паук, Авикулярии, скорпионы Гитерометрусы, ядовитые сколопендры, «уксусные» Телифоны, семейство Приведеньевых, жуки, кивсяки и таракановые, (шипящие, мертвая голова) — некоторые, кстати, это обед пауков! А также змеи, ящерицы и амфибии.

Но и это не всё! На выставке вы сможете приобрести паука-птицееда, получить рекомендации по содержанию и поддержку по вопросам ухода. Выставка пройдет с 14 июля по 27 августа. Мы ждем Вас в гости.

Фото: предоставлено ИП Гусалова А.В

Адрес: ТРЦ «Гринвич», 2-й уровень, напротив магазина «Спортмастер». Ежедневно 11:00 до 20:00. Каждый вторник — выходной. Цена билетов: детский — 300 рублей, взрослый — 400 рублей. Дети до 4 лет* — бесплатно в сопровождении взрослого с билетом (при предъявлении документов).

Контакты : https://vk.com/pautinkaaa

Тел.: 8 932 620 620 1