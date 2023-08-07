Дожди и грозы в Свердловской области задержатся еще на неделю

Грозы ожидаются 7 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погода в Екатеринбурге и Свердловской области вновь обещает быть нестабильной в наступившую рабочую неделю, поэтому не стоит выкладывать зонтики. Так, в регионе никуда не денутся сильные дожди, но и воздух будет оставаться относительно теплым, а иногда и жарким.

- Все будние в Екатеринбурге погода будет неустойчивая, с ливнями и грозами, но при этом, будет по-летнему тепло, - рассказывает «КП-Екатеринбург» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков.

В ночные часы всю неделю температура воздуха будет держаться в районе 13-18 градусов тепла. Днем, несмотря на проливные дожди, воздух будет прогреваться до комфортной, даже жаркой температуры: от 22 до 27 градусов тепла.

Грозы прогнозируют в понедельник, 7 августа, в некоторых районах Свердловской области, где поднимется и ветер: его порывы могут достигнуть 15 метров в секунду, о чем предупреждали спасатели в МЧС.

Грозу в понедельник синоптики ожидают и в Екатеринбурге. При этом, столбики термометров будут держаться в районе 17-19 градусов ночью и 25-26 градусов тепла днем.

Дожди пройдут и во вторник. 8 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Переменная облачность и кратковременные дожди, но уже без грома и молний, будут во вторник, 8 августа, во всем регионе. В этот день наступит небольшое похолодание: до 23 градусов тепла днем, ночью 16-18 градусов.

Эксперты прогнозируют, что среда, 9 августа, пройдет без дождей, но облака по-прежнему затянут небо. В середине рабочей недели ожидается, что будет особенно жарко: воздух прогреется до 27 градусов в дневные часы. Ночью все также – около 17-19 градусов.

Ранее в уральском Гидрометцентре эксперты предполагали, что кратковременные дожди и грозы отступят уже на второй неделе августа. Со второй половины недели, примерно с 10 августа, начнет холодать, но незначительно. Синоптик Никита Алексеев предупреждал, что средняя температура воздуха в Екатеринбурге и области снизится примерно на пару градусов в дневные и ночные часы.

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