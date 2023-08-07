В Екатеринбург из Питера прибыла Книжная экспедиция

Встреча с участниками книжной экспедиции пройдет 7 августа с 17.00 до 20.00 в Ельцин Центре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вот уже четыре дня по России на поезде движется Книжная Экспедиция, в которой участвуют писатели, библиотекари, издатели, блогеры и деятели культуры. Она стартовала 3 августа в Санкт-Петербурге, а финиширует 18 числа во Владивостоке. По пути, разумеется, она делает остановки в городах.

Книжная Экспедиция уже побывала в Москве, Нижнем Новгороде и Казани. И вот в понедельник, 7 августа, в полдень поезд прибыл в Екатеринбург.

- В каждом городе остановки Книжной Экспедиции будут проходить встречи авторов региона с издателем Игорем Сазоновым, - сообщают организаторы. - Будут обсуждаться способы автора быть услышанным и возможности привлечения интереса к современной поэзии.

Пришедшие на встречу авторы смогут не только поучаствовать в дискуссии но и представить свои произведения. Самые интересные из них опубликуют за счет Издательского дома Игоря Сазонова при участии Российского союза писателей.

Поезд Книжной Экспедиции двигается в рамках фестиваля «Книжные маяки России».

Встреча пройдет 7 августа с 17.00 до 20.00 в Ельцин Центре в аудитории 5-6. А уже в 00.50 поезд отправится из Екатеринбурга дальше по маршруту – в Тюмень, затем Омск, Новосибирск…