Пострадали четыре подростка: в Первоуральске девушка на каршеринговой машине влетела в дерево

Госавтоинспекторы разбираются в причинах ДТП Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Первоуральске вечером 6 августа на улице Калинина 19-летняя девушка на каршеринговой машине Volkswagen Polo влетела в дерево. В ДТП пострадали водитель и четверо подростков в возрасте 16-17 лет, которые ехали с ней. Их доставили в больницу.

- Девушка не обеспечила постоянный контроль за транспортным средством, выбрала небезопасную скорость движения, вследствие чего допустила съезд с дороги с последующим наездом на препятствие в виде дерева, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

В ГИБДД выяснили, что девушка ездит за рулем меньше, чем полгода. При этом она уже дважды привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД.

В момент ДТП все участники аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Автоинспекторы разбираются в причинах ДТП.

Прокуратура проводит проверку.

Сотрудники Госавтоинспекции рекомендуют водителям быть внимательными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, исключить вождение в утомленном и болезненном состоянии, не превышать скоростной режим, при движении учитывать дорожные и метеорологические условия, а также избегать резких маневров.

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