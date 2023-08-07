«Синара-Девелопмент» ввела в эксплуатацию новый жилой дом в Екатеринбурге

Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

Компания «Синара-Девелопмент» получила разрешение на ввод в эксплуатацию второй секции дома комфорт-класса в жилом комплексе «Даниловский-2» в Екатеринбурге. Передача ключей собственникам квартир осуществляется с 1 августа 2023 года.

ЖК «Даниловский-2» расположен на ул. Данилы Зверева, 11. Комплекс состоит из двух секций: 16 и 30 этажей, которые объединены стилобатом со встроенными коммерческими помещениями и паркингом. Первая секция была введена в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

В новом жилом комплексе спроектировано более 20 вариантов планировок, обеспечивающих комфорт для самых разных семей, включая уникальные решения с мастер-спальней – для тех, кто ценит личное пространство. Среди других преимуществ ЖК: консьерж-сервис, двухуровневый паркинг, келлеры и вместительные помещения для хранения детских колясок, велосипедов, самокатов. Безопасность в комплексе обеспечивается благодаря системе контроля доступа, круглосуточному видеонаблюдению и домофонной сети.

Во второй секции ЖК сдаются квартиры с чистовой отделкой, позволяющей новым жителям въехать сразу после получения ключей: на стенах подготовленные под покраску виниловые обои повышенной прочности, обработанные гипсовыми смесями потолки, стяжка пола со звукоизоляцией, покрытие - износостойкий ламинат. В ванных комнатах для пола используется керамическая плитка, стены покрыты водо-дисперсионной краской для увеличения влагоустойчивости, а также установлена сантехника: унитаз, раковина, ванна и смесители, которые делают это пространство функциональным и готовым к использованию.

Фото: Пресс-служба «Синара-Девелопмент»

На территории ЖК «Даниловский-2» обустроен игровой комплекс для детей и уютная зона отдыха. Также предусмотрена собственная аллея с ландшафтным озеленением.

Пионерский микрорайон, где возведен ЖК «Даниловский-2», отличается хорошей инфраструктурой: в шаговой доступности находятся детские сады, школы, медицинские центры, магазины, фитнес-центры, аптеки и банки.

Благодаря удобным дорожным развязкам и развитой транспортной инфраструктуре, до центра города на автомобиле можно доехать всего за 10 минут. В трех минутах ходьбы от комплекса расположены остановки общественного транспорта.

Недалеко от жилого комплекса находятся зеленые зоны отдыха - Дендропарк и Основинский парк, где можно насладиться свежим воздухом, позаниматься спортом или просто отдохнуть от городской суеты.

- Ключевые принципы, которым следует компания «Синара-Девелопмент» при возведении объектов, - высокое качество строительства и четкое соблюдение сроков. Жилой комплекс «Даниловский-2», введенный в эксплуатацию в установленные временные рамки, в очередной раз подтверждает, что «Синара-Девелопмент» всегда выполняет взятые на себя обязательства. В марте этого года компания успешно завершила строительство восьми секций ЖК «Солнечный-3», а в конце 2023 года планируется сдать первый жилой дом в районе Новокольцовский и две секции ЖК «Botanika Green House», - отметил коммерческий директор «Синара-Девелопмент» Юрий Старков.

Реклама. ООО Специализированный застройщик «Компания Синара-Девелопмент». Проектная декларация — на наш.дом.рф., ОГРН 1196658078847, sinara-development.ru