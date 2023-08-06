В Каменске-Уральском жители устроили заплыв в луже на надувном матрасе

Вооружившись веслом мужчины преодолевают путь по улице. Фото: скриншот видео

В Каменске-Уральском компания мужчин решила не унывать и с позитивом отнеслась к затопленным после дождя улицам. Видеоролик с заплывом компании на надувном матрасе опубликовал telegram-канал «ЧП Каменск-Уральский».

- Они устроили аттракцион. Плавают на надувных лодках и матрасах по затопленной улице Суворова. Попутно рассматривают утопленные автомобили, - сообщает автор поста.

Компания из трех человек на надувном матрасе вооружилась веслом, чтобы улучшить свой ход. Их пытается догнать сообщник на надувной лодке. В своем судне он один, а к нему на борт пока никто не стремится попасть. Пользователей соцсетей заплыв мужчин на матрасе не мог не порадовать. Поэтому, они щедро одарили автора поста овациями и забавными комментариями. - Молодцы ребята, им это запомнится надолго, - делится подписчица. Кстати, из-за сильного ливня в Каменске-Уральском едва не потонули речные трамваи. Их ход в том числе был затруднен сильным ветром.

На Екатеринбург и Свердловскую область обрушились мощные дожди. Из-за грозы в некоторых районах города были сбои электроэнергии. Потоки воды заполонили улицу Шефскую и сотрудники ГИБДД временно перекрыли ее. Госавтоинспекция Свердловской области просит водителей быть внимательными во время сложных погодных условий.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru