В Екатеринбурге из-за сильного ливня затопило улицы

Екатеринбуржцы едва успевали прятаться на остановках Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге утром 6 августа прошел мощный ливень. Осадков стало так много, что сотрудники ГИБДД перекрывали улицы и стояли по щиколотку в воде. Одной из таких стала Шефская. Там вода заполнила пространство под мостом, и водители были вынуждены изменить привычный маршрут. Ливневые канализации не выдержали нахлынувшие потоки воды. Поэтому, пешеходы существенно намокли, когда шли по гигантским лужам.

Дороги пришлось перекрыть. Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

Мощная гроза спровоцировала проблемы с электричеством у жителей районов. Так, например, из-за стихии пришлось отключить электроэнергию у жителей на улице Сулимова. Потому что вода буквально заполонила подъезды и квартиры собственников. Из выключателей даже вытекали струи воды.

Жители улицы Пехотинцев пожаловались на то, что были вынуждены ждать транспорт под сильным ливнем. Накануне остановочный комплекс с киоском был снесен и переждать бурю теперь им негде. И увы, это были не пять – десять минут. Ведь из-за дождя водители существенно снизили скорость. Кстати, во дворах полно луж, по которым так и норовят проехать водители на скорости.

Некоторые екатеринбуржцы ждали транспорт под ливнем Фото: Маргарита РАЗУМОВА

Настоящее разочарование произошло и у пассажиров Кольцово. Из-за дождя массово перенесли вылеты в Москву, Уфу, Владикавказ. Около двух часов люди не могли вылететь из Екатеринбурга в Армению.

Накануне сотрудники МЧС предупреждали екатеринбуржцев о том, что на территории Свердловской области будет бушевать непогода. Пока в городе сохраняется пасмурная погода. По прогнозам синоптиков, 6 августа, возможны не только сильные ливни, но и град. А еще при грозе ожидается скорость ветра до 25 метров в секунду.

Автовладельцы пока не спешат покидать парковку Фото: Маргарита РАЗУМОВА

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