Спасатели просят свердловчан быть бдительными во время непогоды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спасатели выпустили штормовое предупреждение. На Свердловскую область надвигаются сильные дожди и грозы. По данным синоптиков, непогода ожидается в регионе в воскресенье, 6 августа.

- Главное управление МЧС России по Свердловской области просит граждан быть бдительными и соблюдать меры безопасного поведения, - обратились к свердловчанам в ГУ МЧС по Свердловской области.

Спасатели напомнили, что владельцам частных домов рекомендуется заранее принять меры по подготовке ливневой канализации и других дренажных систем к отводу дождевого стока.

Всем, кого непогода застанет в помещении желательно закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не стоит подходить близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне.

- Не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы, - отмечают спасатели.

Автомобилистам напоминают о том, что подтопленные во время непогоды участки лучше не пытаться преодолеть. Рекомендуется медленно перестроиться в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратить движение.

- Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного пребывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание, - рекомендуют в МЧС.

Также в период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, организации походов и сплавов.