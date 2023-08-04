В 2014 году Олег вышел из колонии Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге дети обнаружили тело отца брошенной пятилетней девочки. Как стало известно «КП-Екатеринбург», труп 34-летнего Олега Насонова нашли в кустах вечером 3 августа на Эльмаше. За сутки до этого полиция города опубликовала ориентировку на розыск родителей малышки. Позже на связь с правоохранителями вышла мама девочки.

В своих показаниях 31-летняя Алеся пояснила, что муж уехал кататься с дочкой на велосипеде. Однако домой супруг так и не вернулся, а мобильный телефон позже стал недоступен.

- На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование.

Тело Олега случайно нашли дети Фото: читатель «КП»

Как рассказали «КП-Екатеринбург» знакомые семьи, Олег и Алеся переехали в Екатеринбург из Озерска семь лет назад. По словам знакомых, пара дружила с детства, так как выросла в одном доме. На родине Алеся работала поваром в столовой. Несколько лет назад Олега приговорили к реальному сроку из-за наркотиков. Он вышел на свободу 2014 году.

Фото: читатель «КП»

- Я знала, что Олег был в колонии. Но Алеся не говорила, за что именно его посадили. Она его ждала из колонии. Потом они решили переехать в Екатеринбург, все-таки больше возможностей. У Олега там жила сестра с матерью, первое время они жили у них, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега Алеси.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент. На момент публикации связаться с супругой Олега не удалось.

- Я не буду комментировать случившееся, - кратко ответила Алеся.

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