Маркетинговые вызовы в условиях кризиса: Как компании удерживают лидерство на рынке недвижимости

Максим Нагорный. Фото: соцсети

Строительная отрасль переживает непростые времена. На фоне социально-экономических перемен трансформируется и сфера строительства. Рынок пережил падение осенью прошлого года, потом продажи пошли вверх благодаря поддержке государства и льготной ипотеке. При этом доля непроданных квартир в новостройках продолжает расти во многих городах-миллионниках, несмотря на меры поддержки. Однако темпы строительства не снижаются, а растут не только на столичном рынке, но и в регионах.

Как развивается отрасль недвижимости в настоящее время, как девелоперы находят подход к покупателям в условиях экономической турбулентности , по каким критериям выбирают жилье потребители и какие маркетинговые стратегии реализуют строительные компании, чтобы выиграть на высококонкурентном рынке, расскажет Максим Нагорный, маркетолог в одной из ведущих строительных компаний, член Гильдии маркетологов России и Российской ассоциации по связям с общественностью, приглашённый эксперт общероссийского форума «Сильные идеи для нового времени-2023» и член жюри международного конкурса «Globee Business Awards by Globee Awards-2023».

Фото: соцсети

- Максим, у вас за плечами успешные кейсы рекламных кампаний в сфере девелопмента. Расскажите, в чем особенность маркетинга в сфере недвижимости и чем отличаются инструменты продвижения от других отраслей потребительского рынка?

- Специфика маркетинговых коммуникаций в девелопменте обусловлена выбором стратегии и позиционированием строительной компании. Репутация застройщика является ключевым фактором успеха. Если обобщить, то можно выделить такие особенности.

Застройщику необходимо установить доброжелательные отношения со своим потенциальным покупателем, интегрироваться в привычную информационную среду своей аудитории. Поэтому социальные сети (ВК, Одноклассники и т.д.) становятся важной площадкой для общения продавца и покупателя. Органичное появление информации от девелопера в ленте новостей дает возможность создать доверительный контакт с потенциальным покупателем.

Главный инструмент продаж в сфере недвижимости – это визуальный контент, то есть картинка. Правильный сайт для строительной компании – это залог быстрых продаж. Успешные строительные компании создают сайты с детальным описанием и фотографиями объектов, используют виртуальные туры и 3D-визуализацию, а также предлагают онлайн-консультации и чат-боты для удержания клиентов на сайте и продолжения коммуникации.

Строительные компании стараются закрыть полный комплекс потребностей покупателя. Это тренд современных маркетинговых компаний в сфере недвижимости. Застройщики предлагают не только поиск и продажу объектов недвижимости, но и оценку, юридическую поддержку, консультации по инвестиционным возможностям, управление недвижимостью и другие сопутствующие услуги.

Девелоперы работают в условиях жесткой конкуренции. Каждая строительная компания старается учесть все потребительские предпочтения, исходя из параметров объекта недвижимости: эконом, комфорт или премиальный сегмент. У каждого типа объекта есть свои покупатели. Найти заинтересованную аудиторию – это задача маркетинга. Застройщики строят не только жилые комплексы, но и выстраивают отношения с потенциальными покупателями в ходе рекламных кампаний, используя аналитику и системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), чтобы предлагать наиболее подходящие предложения на основе профиля клиента и его модели поведения.

В сфере недвижимости, где доверие клиентов играет важную роль, современные маркетинговые технологии активно работают над поддержанием положительной репутации. Они отслеживают отзывы клиентов, дают ответы и используют их для улучшения качества предлагаемых услуг.

Успешные строительные компании удерживают фокус внимания на инновациях. Использование современных ИТ-технологий дают серьезное преимущество среди конкурентов в скорости и качестве коммуникаций с клиентами. Они внедряют новые технологические решения, такие как блокчейн, искусственный интеллект, интернет вещей (IoT), чтобы улучшить процессы поиска клиентов, продажи недвижимости и повысить уровень обслуживания клиентов.

Еще один тренд маркетинга в сфере недвижимости связан с ростом влияния социальных и экологических аспектов. В современном мире растет осознанность и важность социальных и экологических аспектов. Строительные компании все больше внимания уделяют экологической устойчивости и социальной ответственности. Они активно проводят маркетинговые кампании, связанные с экологически чистыми и энергоэффективными объектами, а также социально значимыми проектами.

Как видите, строительные компании ориентируются на эффективное использование современных технологий в маркетинге. Это высокобюджетные рекламные кампании, основанные на работе с персональными данными, которые учитывают индивидуальные потребности клиентов, развивают и внедряют дополнительные услуги, формируют и поддерживают положительную репутацию.

Фото: соцсети

- Максим, как строительным компаниям удается развиваться и удерживать свои позиции на рынке недвижимости в условиях экономической и социальной нестабильности.

- Спрос на недвижимость есть и будет всегда. Это естественная потребность человека - стремиться обрести свое жилье. Вторая цель покупки недвижимости касается инвестиционного капитала. А вот как сделать свое предложение наиболее привлекательным на фоне других аналогов – эту задачу решает стратегия маркетинга. Приведу некоторые антикризисные мероприятия в рамках маркетинговой стратегии.

Во-первых, это анализ рынка изменения поведения покупателей. Компании должны основательно проанализировать текущую ситуацию на рынке, понять новые потребности и требования потребителей. Этот анализ поможет определить, какие изменения нужно внести в стратегию маркетинга для решения новых вызовов и удержания лидирующей позиции.

Во-вторых, пересмотр ценообразования. В условиях кризиса люди становятся более чувствительными к цене и рационально относятся к своим финансовым ресурсам. В условиях кризиса пользуются спросом акционные предложения, которые дают дополнительную выгоду покупателю и воспринимаются как способ экономии денег.

Третий момент, важно подобрать эффективные каналы продвижения, сделать акцент на онлайн-рекламе. Виртуальное пространство и интернет становятся все более привычным и безопасным средством коммуникации и шопинга. Здесь покупатель чувствует себя комфортно. Застройщики, которые выстраивают взаимодействие с покупателями с помощью онлайн-маркетинга, управляют вниманием своих покупателей в социальных сетях и на других популярных ресурсах, не нарушая их личных границ, не раздражая навязчивой рекламой.

Высокую значимость приобретает информационная прозрачность. В условиях кризиса люди испытывают неопределенность и тревогу. Чем более доступнее и проще формулируется предложение, тем быстрее покупатель найдет дорогу к своему объекту недвижимости. Предоставлять подробную информацию о безопасности сделок, финансовой стабильности и предлагаемых услугах позволит клиентам больше доверять компании и продолжать делать с ней бизнес.

Следуя правилу восточной мудрости, любой кризис — это время для поиска новых возможностей и идей. Если переосмыслить этот тезис, то возникает вполне здравая идея для развития строительной отрасли. В кризисных условиях возрастает спрос на технологичность и инновационность. Потребителю важно понимать, что он вкладывает деньги в свое будущее. Поэтому приоритетным критерием выбора становится наличие перспективы. Современные технологии в строительстве, инновационные подходы к организации инфраструктуры, уровня комфорта, повышают ценность объекта, формируют его уникальность. Застройщики, которые могут предложить инновационные и альтернативные решения, будут на шаг впереди конкурентов. Именно сейчас необходимо создавать технологические преимущества, развивать новые продукты и использовать передовые системы.

Залогом стабильного бизнеса всегда являются постоянные клиенты. Как ни парадоксально, в недвижимости их доля тоже значительна. Как правило, в период кризиса продажи поднимают именно вторичные продажи, потому что клиенты реагируют на программу лояльности, спецпредложения, которых в высокий сезон не бывает. Также хорошо зарекомендовала себя реферальная программа для действующих клиентов, когда за рекомендацию клиент получает бонусы или дополнительные услуги.

Важно помнить, что каждый кризис уникален, и компании должны быть готовы к изменениям и адаптации. Гибкость, творческий подход и умение быстро реагировать на изменения позволят застройщикам сохранить свое лидерство на рынке недвижимости даже в сложные времена.

- Какие тренды вы прогнозируете в развитии рынка недвижимости и маркетинговых инструментов?

- Рынок недвижимости достаточно гибкий. Девелоперы очень быстро реагируют на изменения внешней среды. Во-первых, наблюдается рост рекламного бюджета в части использования цифровых технологий: виртуальные туры, дополненная реальность. Этот формат визуализации становится стандартом отрасли. Покупатели быстро ориентируются в предложениях благодаря такому информативному видеоконтенту.

Набирает обороты популярность экологических решений. Покупатели все больше ориентируются на жилые объекты, которые соответствуют экологическим стандартам и предлагают энергоэффективные решения. Застройщики делают акценты на таких аспектах, чтобы вызвать интерес у социально ответственных покупателей.

Уходят в прошлое безликие новостройки. Даже жилье эконом-класса тяготеет к идее уникальности и индивидуальности. Покупатели все больше стремятся к особому, неповторимому стилю в архитектуре и благоустройстве жилья. Поэтому маркетинговые кампании объектов застройщиков заостряют внимание покупателей на уникальных особенностях своих объектов, подчеркивая индивидуальность каждого из них.

Особую ценность представляет комфорт и развитость инфраструктуры для жильцов. Люди хотят жить в сообществе близких себе по духу соседей. Создание таких доброжелательных комьюнити, благоустроенных пространств с дополнительными удобствами (рестораны, спортивные площадки, парковки и др.) становится все более важным для привлечения покупателей.

Строительные компании перестали сливать бюджет на телефонные обзвоны. Приобретает популярность CRM-маркетинг, то есть рассылка целевых сообщений клиентам по собственной базе клиентов. Уровень профессионализма в построении маркетинговых стратегий и коммуникаций выходит на достойный уровень. Высокая конкуренция стимулирует девелоперов обращаться к специалистам по продвижению. Профессионалы в этой сфере могут создать эффективные рекламные кампании, которые приводят к продажам.

- Известно, что цель маркетинговой стратегии – это эффективные продажи. Учитывая ваш большой и успешный опыт в области маркетинга индустрии строительства, какие рекомендации вы можете дать руководителям продаж строительных компаний.

- Самая распространенная ошибка заказчиков при выборе маркетинговых стратегий и согласовании рекламных кампаний – это «вкусовщинина». Руководители бизнеса часто ориентируются на собственный клиентский опыт и транслируют его во внешние коммуникации, распространяя его на всех потребителей. Они убеждены, что все покупатели испытывают те же эмоции, получают те же впечатления, что и он сам. Моя рекомендация: доверьтесь профессионалам, которые создадут эффективную маркетинговую кампанию на основании исследований рынка и ценностей потребителя, оценки эффективности различных каналов коммуникации.

Второе, сократить путь покупателя от просмотра рекламного сообщения до покупки недвижимости помогут качественные фотографии. Как правило, интерес к предложению у покупателя угасает, если он не побывал на объекте, не включился эмоционально. Хорошей альтернативой просмотру объекта может стать видеотур или фотогалерея.

Риэтор может стать амбассадором вашего объекта недвижимости, если сотрудники отдела продаж смогут донести до него все выгоды и преимущества объекта. Сотрудничество с опытным риелтором может значительно увеличить поток клиентов. Риелторы имеют собственную базу клиентов и могут стать хорошим каналом продаж.

Исследуйте рынок, чтобы определить не только разумную и конкурентоспособную цену для вашей недвижимости, но и сформировать комплексное предложение с очевидной выгодой для клиента: компенсация процентной ставки ипотечного платежа, выкуп имеющейся недвижимости, рассрочка или отсрочка и т.д.

Ответственно относитесь к рекомендациям и отзывам. Попросите своих друзей, коллег или предыдущих клиентов оставить положительные отзывы о вашей недвижимости. Рекомендации повышают доверие и уверенность у потенциальных покупателей. Помните, что 60% покупателей, принимают решение о покупке, ориентируются на отзывы.

Важно понимать истинные ценности и потребности клиентов. Разберитесь, что именно ищут покупатели в недвижимости. Это не всегда то, что они озвучивают. Потребности и боль клиентов могут выявить их вопросы, интерес к каким-то деталям, которым вы не придаете значения. Нужно быть немного психологом, чтобы создать желаемый образ объекта недвижимости.

Многие люди боятся сложной процедуры оформления покупки недвижимости. Сделайте процесс сделки максимально простым для потенциальных покупателей. Ответьте на все их вопросы, предоставьте детальную информацию о документах, условиях и порядке оплаты. Сделайте людей счастливыми. Может быть, это самая важная покупка в их жизни.

Автор: Виктория Левинская