Спецпроект от «Комсомольской правды» поможет выбрать комфортную квартиру

Вы сможете узнать, когда и какие секции жилых комплексов будут сданы в эксплуатацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Если вы стоите перед выбором, в каком районе Екатеринбурга и какой жилой комплекс выбрать, то вам поможет наш специальный проект «Город, который ждет вас».

В подборке современных жилых комплексов от компаний «Практика» и «Синара - Девелопмент» мы знакомим вас с проектами, которые отвечают всем критериям комфортного жилья и привлекают своими уникальными и интересными особенностями – в планировках, инфраструктурных решениях, отделке, окружающей среде и других моментах.

Компания «Практика» представляет:

- ЖК «Темп» располагается в центре района Уралмаш: на границах улиц 40-летия Октября, XXII Партсъезда и Хмелева.

- ЖК «Миллениум» строится в границах улиц Шаумяна – Ясная – Громова – Волгоградская.

- Дома ЖК «Жилые высотки Н2О» – в районе ДК РТИ.

Компания «Синара-Девелопмент» презентует:

- ЖК «Новокольцовский» строится в границах улиц Кольцовский тракт - Чистая - Сибирский тракт – ЕКАД.

- ЖК «Botanika Green House» располагается в Ботаническом микрорайоне по улице 8 Марта.

- ЖК «Даниловский» – в Пионерском микрорайоне на ул. Данилы Зверева, 11.

Вы узнаете об этажности домов, планировках, отделочных материалах, современном остеклении, наличии подземных парковок, закрытых безопасных дворах, местах для отдыха, детских площадках.

Ознакомьтесь с тем, какие социальные объекты есть в шаговой доступности: детские сады, школы, больницы, аптеки, банки, кафе и многое другое.

Проект учитывает и наличие транспортной инфраструктуры, расположение ближайших остановок общественного транспорта.

Также вы сможете узнать, когда и какие секции жилых комплексов будут сданы в эксплуатацию. Уверены, спецпроект «Город, который ждет вас» поможет сориентироваться и выбрать жилье по вкусу и в соответствии с возможностями.

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