Может находиться в Екатеринбурге: в Свердловской области с конца июля ищут 14-летнего подростка на самокате

Мальчика ищут с 24 июля. Фото: МО МВД "Ревдинский" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ревде уже почти две недели ищут 14-летнего подростка. Егор Мальцев 24 июля ушел гулять, взяв с собой серебристый самокат и черный рюкзак, но домой так и не вернулся.

Ребенок проживает с бабушкой-опекуном, воспитывается без родителей. Бабушка, как сообщают в полиции Ревды, обратилась с заявлением о пропаже внука 30 июля. По данным полицейских, мальчик может находиться в Екатеринбурге.

- Рост мальчика 168 см, телосложение обычное, стрижка короткая, волосы густые, темно-русые. Одет: светло-серая футболка без надписи, черные шорты с серыми лампасами, черно-белые кроссовки, черная кепка Nike, - сообщают в пресс-группе МО МВД «Ревдинский».

Фото: поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт"

Недавно к поискам подростка подключились волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Известно, что Егор уже уходил на один или два дня, но всегда возвращался домой.

- У нас есть достоверное свидетельство, что еще вчера с ним было все в порядке. Где именно он находится, пока не знаем, поиск продолжается, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ЛизаАлерт».

В полиции просят всех, кто обладает любой информацией о местонахождении Егора, сообщать в дежурную часть МО МВД России «Ревдинский» по телефонам: 5-15-68, 02, 112.

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