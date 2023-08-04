Жена ждала его из колонии: друзья рассказали об отце пятилетней дочки, которого нашли мертвым

Олег и Алеся выросли в Озерске Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге сотрудники Следственного комитета выясняют обстоятельства смерти 34-летнего Олега Насонова. Вечером 2 августа на Эльмаше была найдена его пятилетняя дочка. Спустя сутки полиция сообщила о розыске родителей, тогда же на ориентировку откликнулась мама малышки Алеся.

В своих показаниях женщина пояснила, что муж уехал кататься с дочкой на велосипеде. Однако домой так и не вернулся, а мобильный телефон позже стал недоступен. Через несколько часов тело Олега нашли в кустах неподалеку от места обнаружения ребенка.

Фото: читатель «КП»

- На месте его обнаружения следов волочения и борьбы сыщики не обнаружили, - сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Личные вещи из рюкзака, лежавшего рядом, не пропали. Поза, в которой находился мужчина, естественная. По одной из отрабатываемых полицией версий, возможной причиной смерти могло быть злоупотребление опасными веществами. Точный ответ на вопрос, что случилось, даст специальное исследование.

Семья Олега и Алеси переехала в Екатеринбург из Озерска семь лет назад. По словам знакомых, пара дружила с детства, так как выросла в одном доме. На родине Алеся работала поваром в столовой. Около десяти лет назад Олега приговорили к реальному сроку из-за наркотиков. Мужчина вышел на свободу в 2014 году.

Известно, что пара не могла пристроить дочку в садик из-за отсутствия местной прописки.

- Я знала, что Олег был в колонии. Но Алеся не говорила, за что именно его посадили. Она его ждала из колонии. Потом они решили переехать в Екатеринбург, все-таки больше возможностей. У Олега там жила сестра с матерью, первое время они жили у них, - рассказала «КП-Екатеринбург» бывшая коллега Алеси.

В СУ СКР по Свердловской области отказались комментировать инцидент. На момент публикации связаться с супругой Олега не удалось.

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