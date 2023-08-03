Из-за клещевого энцефалита, подхваченного под Краснотурьинском, скончался 17-летний хоккеист Евгений Хвалько

скончался 17-летний игрок молодежного «Кузбасса» Евгений Хвалько. Фото: телеграмм-канал ХК "Кузбасс"

В Санкт-Петербурге скончался игрок клуба «Кузбасс» 17-летний Евгений Хвалько. Летом, во время отпуска, он поехал к родственникам в город Краснотурьинск в Свердловской области, где его укусил клещ. Молодому человеку понадобилась госпитализация. Его перевезли на лечение в Северную столицу, но врачи не смогли помочь Евгению. Он скончался 2 августа.

- Ушел из жизни игрок молодежного «Кузбасса» Евгений Евгеньевич Хвалько, - сообщают на странице ХК «Кузбасс» Кемерово "Вконтакте". - Парень, обладавший огромным талантом и подавший большие надежды. Ему было всего 17 лет... Причиной смерти стали осложнения, вызванные клещевым энцефалитом.

Информация о дате похорон хоккейным клубом пока не озвучивалась. В прошедшем сезоне Евгений Хвалько отыграл за «Кузбасс» 30 матчей, забил 10 голов и отдал 10 голевых передач. Он был признан лучшим полузащитником первенства России среди юниоров. А в марте в Кемерово участвовал в матче против Сборной России и в этой игре забил первый мяч за основную команду Кузбасс. Он сын известного российского и белорусского игрока в хоккей с мячом Евгения Хвалько, родившегося в Краснотурьинске.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Евгения.