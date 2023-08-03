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Общество3 августа 2023 10:45

Роботы-киборги, дождь из конфет, шоу парашютистов: авиационный фестиваль прошел под Екатеринбургом

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел яркий авиационный фестиваль «Небо вместо моря»
Анастасия ЗАЙЦЕВА
На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел яркий авиационный фестиваль «Небо вместо моря». Фото: Анна Горячевских

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел яркий авиационный фестиваль «Небо вместо моря». Фото: Анна Горячевских

АВИАШОУ С ЦВЕТНЫМ ДЫМОМ

Может быть, кто-то и думает, что уральцев уже нечем удивить: летом в Екатеринбурге и Свердловской области проходит масса самых разных событий. Но в прошедшие выходные десятки семей все же сказали: «Такого мы еще не видели!» 60 кг конфет упали прямо с неба, трехметровые роботы-киборги сделали фантастические фото с гостями, а 4 самолета показали горизонтальный динамичный пилотаж с цветными дымами.

Фото: Анна Горячевских

Фото: Анна Горячевских

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел яркий авиационный фестиваль «Небо вместо моря». Одним из самых ожидаемых шоу стало выступление четверки самолетов. Пилоты показали элементы гонки: прямо в небе самолеты на скорость на малой высоте проходили воздушную трассу, обозначенную гигантскими надувными конусами. В течение дня было пять разных программ авиашоу, рассказывают организаторы фестиваля.

И все это с цветным дымом! Для зрелищности и восторга не только детей, но и взрослых, которым тоже иногда хочется праздника. Дополнил шоу высший пилотаж самолета Як-52. Они выполнили узнаваемые фигуры: «сердце», эффектный «вентилятор», роспуски «тюльпан», «веер».

Старичок-газовичок из «Екатеринбурггаза» дарил гостям журнал «Ерошкина полянка». Фото: Анна Горячевских

Старичок-газовичок из «Екатеринбурггаза» дарил гостям журнал «Ерошкина полянка». Фото: Анна Горячевских

ДВУХМЕТРОВЫЕ САМОЛЕТЫ И ЗМЕИ НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ

Глаза на фестивале разбегались даже у взрослых. Парашютисты, воздушные гонки, шоу воздушных змеев, гигантские роботы, экскурсии на аэродроме, детская зона с мыльными пузырями, играми и аниматорами. Вне конкуренции за самое популярное место на фестивале, наверное, оказалась только зона авиамоделизма. Дети и их… папы с горящими глазами шли смотреть на авиамалышей, которые, к слову, оказались неигрушечными. Высший пилотаж показали двухметровые самолеты на высоте 50 метров.

Наблюдать за шоу можно было на отдаленной зрительной зоне вдоль взлетной полосы (и отдых спокойный, и самолеты видно!) или возле самолетной стоянки на пледе, с горячим чаем из термоса и любимыми бутербродами. А чтобы семейный праздник был не только эффектным, но и полезным, Старичок-газовичок из «Екатеринбурггаза» дарил гостям журнал «Ерошкина полянка». Это уникальный результат сотрудничества газовой компании и журналистов Екатеринбурга. В новом выпуске Старичок-газовичок предложил ребятам разгадать несколько ребусов и разукрасить аварийную машину газовой службы на свой вкус! Взрослые и дети вставали в очередь, чтобы сфотографироваться не только с самолетами, но и с колоритным маскотом Горгаза.

Фото: Анна Горячевских

Фото: Анна Горячевских

Ежик Ерошка — любимый персонаж юных читателей крупнейшей газеты России «Комсомольская правда». Познавательный и игровой журнал «Ерошкина полянка» популярна среди детей и их родителей за интересные истории, занимательные задания и игры, рассказывают в «Комсомольской правде».

А тот, кто любит тусоваться, музыку и драйв, запускал воздушных змеев прямо со взлетной полосы и развлекался на фестивале красок ХОЛИ. Говорят, что того, кого испачкали краской с ног до головы, ждет невероятно счастливый год, полный радости, любви и внимания и финансового благополучия. Теперь можете представить, какими яркими и цветными были гости фестиваля «Небо вместо моря»?

Фото: Анна Горячевских

Фото: Анна Горячевских

Активный отдых