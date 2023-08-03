Роботы-киборги, дождь из конфет, шоу парашютистов: авиационный фестиваль прошел под Екатеринбургом

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел яркий авиационный фестиваль «Небо вместо моря». Фото: Анна Горячевских

АВИАШОУ С ЦВЕТНЫМ ДЫМОМ

Может быть, кто-то и думает, что уральцев уже нечем удивить: летом в Екатеринбурге и Свердловской области проходит масса самых разных событий. Но в прошедшие выходные десятки семей все же сказали: «Такого мы еще не видели!» 60 кг конфет упали прямо с неба, трехметровые роботы-киборги сделали фантастические фото с гостями, а 4 самолета показали горизонтальный динамичный пилотаж с цветными дымами.

Фото: Анна Горячевских

На аэродроме Логиново под Екатеринбургом прошел яркий авиационный фестиваль «Небо вместо моря». Одним из самых ожидаемых шоу стало выступление четверки самолетов. Пилоты показали элементы гонки: прямо в небе самолеты на скорость на малой высоте проходили воздушную трассу, обозначенную гигантскими надувными конусами. В течение дня было пять разных программ авиашоу, рассказывают организаторы фестиваля.

И все это с цветным дымом! Для зрелищности и восторга не только детей, но и взрослых, которым тоже иногда хочется праздника. Дополнил шоу высший пилотаж самолета Як-52. Они выполнили узнаваемые фигуры: «сердце», эффектный «вентилятор», роспуски «тюльпан», «веер».

Старичок-газовичок из «Екатеринбурггаза» дарил гостям журнал «Ерошкина полянка». Фото: Анна Горячевских

ДВУХМЕТРОВЫЕ САМОЛЕТЫ И ЗМЕИ НА ВЗЛЕТНОЙ ПОЛОСЕ

Глаза на фестивале разбегались даже у взрослых. Парашютисты, воздушные гонки, шоу воздушных змеев, гигантские роботы, экскурсии на аэродроме, детская зона с мыльными пузырями, играми и аниматорами. Вне конкуренции за самое популярное место на фестивале, наверное, оказалась только зона авиамоделизма. Дети и их… папы с горящими глазами шли смотреть на авиамалышей, которые, к слову, оказались неигрушечными. Высший пилотаж показали двухметровые самолеты на высоте 50 метров.

Наблюдать за шоу можно было на отдаленной зрительной зоне вдоль взлетной полосы (и отдых спокойный, и самолеты видно!) или возле самолетной стоянки на пледе, с горячим чаем из термоса и любимыми бутербродами. А чтобы семейный праздник был не только эффектным, но и полезным, Старичок-газовичок из «Екатеринбурггаза» дарил гостям журнал «Ерошкина полянка». Это уникальный результат сотрудничества газовой компании и журналистов Екатеринбурга. В новом выпуске Старичок-газовичок предложил ребятам разгадать несколько ребусов и разукрасить аварийную машину газовой службы на свой вкус! Взрослые и дети вставали в очередь, чтобы сфотографироваться не только с самолетами, но и с колоритным маскотом Горгаза.

Фото: Анна Горячевских

Ежик Ерошка — любимый персонаж юных читателей крупнейшей газеты России «Комсомольская правда». Познавательный и игровой журнал «Ерошкина полянка» популярна среди детей и их родителей за интересные истории, занимательные задания и игры, рассказывают в «Комсомольской правде».

А тот, кто любит тусоваться, музыку и драйв, запускал воздушных змеев прямо со взлетной полосы и развлекался на фестивале красок ХОЛИ. Говорят, что того, кого испачкали краской с ног до головы, ждет невероятно счастливый год, полный радости, любви и внимания и финансового благополучия. Теперь можете представить, какими яркими и цветными были гости фестиваля «Небо вместо моря»?