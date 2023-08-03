Полиция Екатеринбурга нашла семью брошенной отцом 5-летний девочки

Семью девочки могут поставить на профилактический учет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Полиция Екатеринбурга нашла семью пятилетней девочку, брошенной отцом на детской площадке. Стало известно, что ребенок живет с мамой, бабушкой и папой в Академическом районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Девочку нашли в 20 километрах от ее дома. Полицейские привезли ребенка домой, его опознала бабушка. Сейчас полицейские опрашивают маму девочки. По итогам опроса будет принято решение о мерах реагирования.

- Мама ребенка в дежурной части отдела полиции №8, по месту своего жительства, письменно пояснила, узнав о найденной дочери, что претензий ни к кому не имеет, и попросила прекратить разбирательство, - отметил глава пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.

Родственников ребенка могут привлечь к административной ответственности за оставление ребенка в опасности и ненадлежащее воспитание. Помимо этого, семью могут поставить на профилактический учет. Сотрудники полиции продолжают разбирательство.

- Сейчас инспекторы ПДН ОВД проверяют условия жизни Сони и взаимоотношения в семье, - отметил полковник Горелых.

К слову, отца девочки, который оставил ее на улице, найти так и не удалось. Телефон мужчины доступен, однако звонки он не принимает.

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