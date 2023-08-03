Огромные пробки, троллейбусы встали: в Екатеринбурге из-за прорыва трубы затопило улицу Щербакова

Трубу прорвало рано утром Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге в пять утра 3 августа прорвало трубу с холодной водой в районе дома на Щербакова, 2а. Вода затопила улицу под мостом. Да так, что транспорт там проехать не смог - машины застревали, и их приходилось вытаскивать трактором. Автобусы пришлось отправить в объезд, а троллейбусное движение и вовсе отменить.

- Закрыто движение троллейбусов на Химмаш и Табачную фабрику. Автобусы 36-го и 97-го маршрута направлены по объезду через Кольцовский тракт. Автобус 012 направлен через Вторчермет, - рассказали в администрации города.

Из-за потопа образовались гигантские пробки. Самые серьезные заторы на Щербакова в сторону центра, Походной и Лыжников в сторону Щербакова.

Фото: Яндекс.Карты

По данным мэрии, к ликвидации аварии подключены аварийные службы ВОИС, производится откачка воды.

В «Водоканале» «КП-Екатеринбург» сообщили, что авария произошла на водоводе диаметром 600 мм. Она будет устранена в течение суток. Сейчас ее локализовали, то есть утечки воды уже нет. В домах отключений холодной воды нет.

На месте потопа также работают сотрудники ГИБДД. Автомобилистов отправляют в объезд.