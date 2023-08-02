«Туман мешал взлететь»: опубликованы уникальные воспоминания и фото участника первого авиапарада с реактивными истребителями в Свердловске

Участник авиапарада Гертруд Пастухов с товарищами (второй слева) Фото: предоставлено семьей Гертруда Пастухова

К виду самолетов, пролетающих над городом, жители Екатеринбурга привыкли давно – с 1911 года, если точнее, когда над столицей Урала был совершен первый показательный полет французского аппарата «Блерио-XI бис» (со зрителей-горожан тогда собирали плату за просмотр. - Прим. ред.). Но вот авиапарады с участием реактивных истребителей, которые выполняют фигуры высшего пилотажа, долгое время были для нашего города чем-то непознанным. Первый такой воздушный парад прошел 24 июня 1956 года. Он был приурочен ко Дню Воздушного флота. К 300-летию Екатеринбурга вспоминаем, каким был тот день в истории города.

ЗВУК НЕ ПОСПЕВАЛ ЗА ИСТРЕБИТЕЛЯМИ

Было воскресенье. По воспоминаниям очевидцев, над городом низко висели клочковатые свинцовые облака. Да еще и дождь мелкий накрапывал. Но непогода не убавила желания горожан посмотреть воздушный парад. Люди собрались на Уктусском аэродроме – прямо на зеленом поле рядом с ним. И лишь когда распогодилось и облака поднялись выше, был дан старт авиапараду.

В 1956 году во время воздушного парада над Свердловском впервые пролетели реактивные истребители Фото: предоставлено семьей Гертруда Пастухова

- В небо взвилась первая сигнальная ракета, - писали наши коллеги в 1956-м. - Не успело рассеяться легкое облачко дыма, как от земли оторвался самолет «ПО-2» вместе с планером. Аэропоезд, описывая над полем плавные круги, выбирает высоту, затем планер отделяется от самолета…

Следом в небо стали подниматься другие самолеты, которые сейчас только в музеях и увидишь. Например, Як-18. За штурвалом одного из них сидел пилот Леонид Крапотин, который во время Великой Отечественной войны сбил несколько десятков вражеских самолетов.

Воздушный парад 24 июня 1956 года должен был начаться в 10.00. Его перенесли на 11.00 из-за тумана Фото: предоставлено семьей Гертруда Пастухова

- Над полем появляется одиночный самолет. Его пилотирует летчик-спортсмен аэроклуба, инженер завода «Главстроймашина» Эвенир Мельников, - писали газеты в 1956-м. – Он выполняет фигуры высшего пилотажа – глубокие «восьмерки», петли Нестерова, «бочки».

Следом в небе показались ПО-2, с которых выпрыгивали парашютисты – студенты УПИ. А затем показались реактивные самолеты – МиГ-15. Тут многие в Свердловске обратили внимание на интересный звуковой эффект.

- Они стремительно приближаются к аэродрому и вот проносятся над зрителями, а следом раздается мощный гул – это «отставшие» от самолетов волны звука, - заметили репортеры. - Праздник закончился воздушным боем реактивных самолетов.

Летчик-истребитель Гертруд Пастухов в 1964 году (второй справа) Фото: предоставлено семьей Гертруда Пастухова

ЛЕГЕНДАРНЫЙ ЛЕТЧИК-ИСТРЕБИТЕЛЬ

За штурвалом одного из реактивных истребителей МиГ-15 тогда был легендарный летчик Гертруд Пастухов. К сожалению, его не стало 1 января 2020 года. Но его воспоминания о параде и фотографии того времени сохранились в семейном архиве.

- Дедушка родился в Свердловске в 1927 году в семье служащего. В 1944-м он окончил 10 класс спецшколы ВВС №11, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Илона Климина, внучка Гертруда Пастухова. - Первый раз в жизни дедушка поднялся в воздух на самолете У-2 в декабре 1944 года. В 1948 году он окончил Борисоглебское авиационное училище и был направлен для прохождения службы на должность летчика в строевую часть. Дослужился до командира полка.

После авиапарада 1956 года горожане могли лично посмотреть авиатехнику вблизи Фото: из фондов Музея истории Екатеринбурга

Гертруд Пастухов провел в небе 35 лет, освоил 19 типов самолетов и подготовил больше 100 летчиков-истребителей.

- А самое главное, дедушка любил отмечать, что он не сломал ни одного самолета и остался жив, - улыбается Илона. – Он у нас с юмором был.

Гертруд Пастухов (слева) с товарищем Фото: предоставлено семьей Гертруда Пастухова

ВЫЛЕТЕТЬ МЕШАЛ ТУМАН

В 1956 году во время первого воздушного парада с участием реактивных боевых самолетов старший лейтенант Гертруд Пастухов был командиром звена МиГ-15, сопровождавших бомбардировщик Ил-28.

- 24 июня 1956 года состоялся воздушный парад на аэродроме Уктус, - писал в воспоминаниях Гертруд Пастухов. - Вылет самолетов, участвующих в параде, производился с аэродрома Кольцово.

Тренировка с вылетами состоялась за день до воздушного парада. Перед этим с аэродрома Большое Савино в Перми на аэродром Кольцово совершили перелет бомбардировщик Ил-28 и 14 истребителей МиГ-15. А с аэродрома Троицк в Челябинске прибыли еще три МиГ-15.

- 24 июня вылет должен был состояться по времени с учетом прохода лидера Ил-28 над аэродромом Уктус в 10.00. Но в связи с утренним туманом разлет начался в 11.00, - писал в воспоминаниях Гертруд Пастухов.

Позже участник авиапарада 1956 года Гертруд Пастухов подготовил больше 100 летчиков-истребителей Фото: предоставлено семьей Гертруда Пастухова

Реактивные истребители летели на высоте в 300 метров со скоростью в 600 километров в час. Они держали интервал между друг другом в три метра.

Один из МиГ-15 также провел показательное выступление на выполнение фигур высшего пилотажа. Еще два МиГ-15 провели показательное выступление в виде «воздушного боя». Все пилоты, участвовавшие в выступлениях, прибыли в Свердловск из Троицка.

В тот день на аэродроме также прошла авиационная выставка. На ней представили технику военно-воздушных сил, Гражданского воздушного флота и аэроклубов ДОСААФ. Отметим, что похожий воздушный парад в тот день 67 лет назад прошел и в Москве на Тушинском аэродроме.

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