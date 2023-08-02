Задержать ревнивца удалось в течение часа Фото: соцсети
Жителя Первоуральска Сергея Петрачкова обвиняют в убийстве бывшей возлюбленной Натальи Шаймуратовой. По версии следствия, уралец зарезал женщину в ночь на 2 августа. Задержать Сергея удалось по горячим следам, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство». Сергею грозит до 15 лет лишения свободы.
- Предполагаемое орудие убийства - нож - изъят и будет направлен на экспертизу. В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.
Сергей сразу признался в содеянном и написал явку с повинной Фото: соцсети
В полиции отметили, что Сергей сразу же написал явку с повинной. Причиной для жестокой расправы стала ревность. Накануне Петрачков увидел 44-летнюю Наталью с новым избранником.
- Тревожное сообщение поступило в органы внутренних дел города Первоуральска 1 августа в 23:56, - рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых. - На место происшествия был незамедлительно направлен наряд патрульно-постовой службы полиции. Раскрыть это особо тяжкое преступление, совершенное при непосредственных очевидцах, удалось буквально в пределах часа.
Напомним, что в Верхней Пышме был убит владелец завода «Пластблок» Сергей Лухманов. Как оказалось, его застрелил бывший муж возлюбленной. После убийства мужчина покончил с собой.
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