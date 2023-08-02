Второй дом для животных. Как заботятся о братьях меньших в Первоуральске

Мини-зоопарк находится в живописном месте. Фото: Андрей ПОПКОВ

Организовывать экскурсии для журналистов в мини-зоопарке Первоуральска стало доброй традицией. На этот раз гостям рассказали о рационе животных, о том, как они переносят летнюю жару, и даже показали закрытую для обычных посетителей кухню.

НЕ НА ПТИЧЬИХ ПРАВАХ

На входе журналистов встречают новые обитатели мини-зоопарка – фазаны и павлины. Их привезли из Московской области в октябре прошлого года. И, судя по всему, они продолжают привыкать к переменчивому уральскому климату.

– Этим летом мы ждали пополнения хотя бы в одном из двух имеющихся у нас семейств фазанов. Но пока не сложилось. Ветеринарный врач подтвердил наши догадки: у птиц все еще идет акклиматизация, – рассказывает руководитель подразделения «Зоопарк» муниципального учреждения «Парк новой культуры» Елена Сова.

Фото: Андрей ПОПКОВ

Ветврачи здесь частые гости. За каждым из братьев меньших ведется тщательное профилактическое наблюдение. Обследования показывают, что все животные абсолютно здоровы.

Но где красочное оперение у грациозных павлинов? Хвосты новичков выглядят довольно бледно. «У них идет линька, – объясняет директор «Парка новой культуры» Денис Ярин. – Птицы недолго ходили с яркими хвостами и быстро сбросили свою красоту. Причина – ранние уральские весна и лето».

К слову, павлины в мини-зоопарке недавно отметили новоселье. Раньше они жили в вольере под открытым небом, а сейчас обитают в клетках – для того, чтобы избежать конфликтов с задиристыми уличными голубями. Зато новые соседи у павлинов – абсолютно неконфликтные создания. Это пара верблюдиц Гуля и Ляля, мама и дочка. Они мирно спали, пока журналисты проходили мимо их вольера. У животных был сончас.

«Их только что покормили, вот животные и отдыхают, – поясняет Елена Сова, – Ведут себя очень по-человечески».

У верблюдов сончас. Фото: Андрей ПОПКОВ

«РЕСТОРАН» ДЛЯ ВОЛКА

Питание животных организовано в мини-зоопарке практически по «ресторанным» стандартам. Каждый питомец получает отдельный рацион, утвержденный ветврачом и разработанный в соответствии со всеми ГОСТами.

- Волка, например, согласно рациону, кормят один раз в день – утром. Недавно по просьбе общественников мы дали ему в обед курицу. Но он не стал ее есть, потому что был сытым, – рассказывает Денис Ярин.

Волка, согласно рациону, кормят один раз в день. Фото: Андрей ПОПКОВ

Журналистам удалось заглянуть и в святая святых мини-зоопарка – кухню. Гости увидели два доверху заполненных холодильника. На каждой упаковке был указан срок ее годности. В больших мешках на одном из складов хранились запакованные комбинированные корма – отдельно для птиц, свиней, кроликов и других животных. Здесь же пшено и овес – для приготовления каш, рыбий жир, повидло – для добавок, и отдельно – яблоки. На втором складе хранились овощи. Запасы пополняются еженедельно.

ЗАБОТА О СТАРОЖИЛАХ

От летней жары в мини-зоопарке страдают не только новички. Старожилы тоже испытывают проблемы. Волки, верблюды, медведи стараются как можно быстрее сбросить с себя некомфортную теплую «одежду». Каждый делает это по-своему. Линька проходит и у любимцев местной публики – медведей Балу и Михея.

– Если шерсть после линьки верблюдов мы легко можем вычесать, то с медведями этот номер не проходит – техника безопасности не позволяет. Они сами справляются, – говорит Елена Сова.

С теплыми шубами вынуждены расстаться и главные старожилы мини-зоопарка – две лисицы. Каждой из них, по человеческим меркам, порядка 80 лет. Но выглядят они моложе, несмотря на линьку.

Эта красавица не считает, что ей пора на пенсию. Фото: Андрей ПОПКОВ

– Лисицы – одни из самых возрастных наших подопечных. Однако об их состоянии беспокоиться не стоит: врачи уделяют таким животным особое внимание. Размер вольера у лисиц соответствует всем стандартам. А у медведей он даже больше необходимого, – отмечает Денис Ярин.

Строгое соответствие мини-зоопарка всем требованиям и нормам подтвердила и проверка Россельхознадзора, прошедшая в минувшем июле. Специалисты оценили состояние животных, рационы их питания и не нашли нарушений.

Директор «Парка новой культуры» отдельно коснулся темы резкого запаха возле вольеров с хищниками, который чувствуют посетители.

– Ничего удивительного в этом нет. Пахучие железы помогают животным общаться друг с другом. Только так, к примеру, медведь может понять, что где-то рядом его сородич, – объясняет Денис Ярин.

БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К БРАТЬЯМ МЕНЬШИМ

Экскурсия заканчивается у клеток с енотами и соболем, еще одним новичком мини-зоопарка. Здесь очень любят бывать дети. История енотов Майкла и Зены, которые появились в мини-зоопарке в 2017 году, лишний раз показывает, что к животным нужно относиться бережно и ответственно.

Майкл попал в мини-зоопарк с травмированной лапкой. Фото предоставлено муниципальным учреждением «Парк новой культуры»

– Майкла и Зену в мини-зоопарк принесли люди, которые занимались разведением диких животных. Со своей задачей они явно не справились. У Майкла травмирована лапка. И мы до сих пор не знаем, была ли эта травма врожденной или приобретенной. Но это не мешает нам дарить ему свою любовь и заботу, и главное – оказывать должный уход, – говорит Елена Сова.

Такой подход распространяется на всех питомцев мини-зоопарка, который вскоре пополнят новые пернатые. По словам Дениса Ярина, в ближайших планах – завоз страусов и создание птичьего дворика.