Благодаря поддержке градообразующего предприятия обновятся дворы в Красноуральске

Фото: УГМК

Благодаря поддержке АО «Святогор» (предприятие УГМК) в Красноуральске обновятся дворовые территории. В рамках программы благотворительности, реализуемой комбинатом, на эти цели выделено 10 млн рублей.

Фото: УГМК

– В этом году, как и в прошлом, мы продолжаем наше сотрудничество с муниципалитетом в рамках проекта благоустройства внутридворовых территорий, – отметил директор АО «Святогор» Дмитрий Тропников. – Благодаря такой совместной деятельности в прошлом году нам удалось обновить 10 дворов, а, значит, сделать условия проживания красноуральцев более комфортными.

Фото: УГМК

– На подготовительном этапе депутаты Думы городского округа Красноуральск вместе с инициативными группами из числа жителей избирательных округов определили территории, требующие ремонта, – рассказал директор МКУ «Управление ЖКХ и энергетики ГО Красноуральск» Дмитрий Созинов. – В итоге в перечень объектов вошло шесть городских дворов.

Фото: УГМК

По каждому адресу определен свой перечень работ, в их числе асфальтирование, расширение или обустройство парковок, поднятие и выравнивание территории.

Фото: УГМК

После проведения конкурсных процедур будут определены подрядные организации для выполнения комплекса дорожных работ. Ожидается, что весь объем ремонта будет завершен до конца октября текущего года.