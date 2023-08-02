Алексей Сушко был на свободе лишь 130 минут Фото: Олег ГАЛИМОВ

Фитнес-тренера Алексея Сушко, осужденного за педофилию, выпустили досрочно из колонии строго режима (ИК-10). Но лишь на два часа. Как стало известно «КП-Екатеринбург», накануне бодибилдеру смягчили наказание до принудительных работ. Три месяца он будет трудиться при колонии-поселении в поселке Решеты под Первоуральском.

- В 21:50 он вышел из колонии строгого режима. А уже в полночь должен был явиться в колонию-поселение под Первоуральском. Его отказались пустить домой «в связи с общественным резонансом». Жена и сын встречали его. Но ему даже дня не дали! Как он должен был добираться?! Обычно оплачивают билет и так далее, - рассказал «КП-Екатеринбург» адвокат Максим Шестопалов.

В конце 2017 года на Алексея Сушко возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера» после того, как он посидел на диване с 7-летней девочкой. Следствие и суд пришли к выводу, что спортсмен мастурбировал рядом с ребенком.

В 2018 году Верх-Исетский суд приговорил Сушко к восьми годам лишения свободы. Однако позже Свердловский областной суд смягчил наказание до шести лет заключения.

Супруга Алексея Сушко воздержалась от комментариев. В 2019 году мы подробно рассказывали о том, как устроена жизнь за стенами ИК-66 в Решетах.