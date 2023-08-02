За покупку квартиры в новостройке Свердловской области будут начислять кешбэк

В Свердловской области наблюдается увеличение объемов строительства нового жилья. Если сравнить данные Яндекс Недвижимости за июнь этого года с прошлым, то предложение выросло на 92%. То есть почти в два раза. В конце июля был проведен онлайн-опрос россиян, который показал, на чем россиянам приходится экономить сразу после покупки недвижимости.

Большинство екатеринбуржцев (58,7%) ответили, что экономят после покупки квартиры. При этом 35,6% отказываются только от больших покупок. Чаще всего экономят на путешествиях (36,4%). Кроме путешествий, участники опроса вынуждены сокращать расходы на культурный досуг (5%), посещение ресторанов и доставку из них (4,8%). Только 2,6% считают необходимым сократить расходы на покупку новой одежды и обуви.

В том же опросе каждый четвертый (25%) респондент поделился: сразу после покупки недвижимости начинают откладывать средства – на путешествия. Очевидно, хотят переключиться после хлопотного занятия – покупки жилья. Другие копят на ремонт квартиры (23,5%) или меблировку (12,1%).

Проведя опрос, Яндекс Недвижимость запустил кешбэк баллами Плюса за покупку квартиры в новостройке. Теперь при покупке жилья у застройщиков, подключенных к программе, пользователям вернется не меньше 1% от окончательной стоимости квартиры. Все баллы будут начислены участникам в течение 30 дней. Общее количество баллов рассчитывается от итоговой стоимости жилья, указанной в договоре.

Средняя стоимость двухкомнатной квартиры в новостройке в Екатеринбурге и Свердловской области, по данным на июль 2023 года, составляет 7,2 млн рублей. На такую покупку будет начислено не менее 72 тысяч баллов Плюса.

Кешбэк можно тратить в сервисах Яндекса, которые подключены к подписке Плюс. Например, забронировать отель в отпуск на Яндекс Путешествиях, купить мебель или стройматериалы на Маркете. Кроме того, баллами можно оплачивать заказ Еды, продукты в Лавке или поездки на такси.

Партнерами программы уже стали 17 застройщиков и более 55 жилых комплексов по всей России, и количество партнеров будет расти. В Свердловской области это «СКМ», «Унистрой», «Брусника», «Атлас Девелопмент».

Для того чтобы стать участником программы, нужно активировать начисление баллов на странице ЖК, подключенных к программе и отмеченных знаком Плюса в каталоге Яндекс Недвижимости, оформить покупку жилья у застройщика и прислать необходимые документы в чат поддержки Яндекса. Активировать баллы можно в течение двух месяцев с даты начала действия программы.