«Дебоширы отоспятся, а людям работать»: в Ревде жители пятиэтажки борются с круглосуточным алкомаркетом

Жителям не нравится, что пиво продают круглосуточно Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ревде жители многоэтажки на улице Максима Горького выступили против алкомаркета в их доме. Магазин пива популярной сети открылся в пятиэтажке еще в середине января этого года. И теперь жители дома вынуждены соседствовать с шумными любителями выпивки.

- Пьяные посетители не дают нам покоя уже полгода. Пьяные крики, смех, музыка из открытых автомобилей не дают нам уснуть с 23:00 до 05:00. А многим на работу. Дебоширы, конечно же, днем отоспятся, а людям работать, - рассказывает «КП-Екатеринбург» местная жительница Татьяна.

Посетители пивного магазина не покидают его до самого утра. Фото: читатель "КП-Екатеринбург" Татьяна

По словам Татьяны, выспаться не получится даже днем. Все дело в том, что сразу после окончания ночного веселья к алкомаркету привозят пивные кеги. Их с грохотом сгружают.

- Полиция реагирует на наши ночные вызовы письменными ответами участкового об отсутствии состава преступления. Заявление в местную Думу пока остается без ответа, - вздыхает жительница пятиэтажки.

В Межмуниципальном отделе МВД России «Ревдинский» пояснили, что по поводу инцидента назначена проверка.

- Проверку будут проводить сотрудники службы участковых уполномоченных МО МВД России «Ревдинской», - уточнили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе.

Между тем жители, которые уже полгода не высыпаются, требуют не просто наказать администрацию магазина и любителей ночных вечеринок, но и ограничить продажу спиртного в этом доме до 22:00.

В сети круглосуточных магазинов пива на момент публикации инцидент не прокомментировали.

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