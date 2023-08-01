Бежал за раненым с вилами: на Урале вооруженные соседи устроили массовую драку из-за электричества

Чтобы усмирить мужчин, полицейским пришлось достать табельное оружие Фото: скриншот с видео

В свердловском селе Филатовское стоит двухквартирный дом. Соседи-мужчины, которые в нем живут, и так давно не ладят. А тут еще и один из них устроил другому «подлянку» - оставил 29 июля его без электричества, затеяв ремонт электропроводки.

- Получилось так, что без света осталась противоположная квартира. Ее хозяин, вернувшись вскоре в «родную гавань», понял, что она обесточена, - рассказал руководитель пресс-службы регионального Главка МВД Валерий Горелых.

Разгневанный мужчина вооружился подручными средствами и отправился на разборку с соседом. Ссора быстро перешла в поножовщину, и уралец ранил односельчанина в шею ножом. Да так, что лезвие осталось в теле мужчины, а рукоятка отломилась. Жена пострадавшего вызвала полицию и скорую помощь.

Когда сотрудники полиции - два экипажа ДПС, приехали на место, они застали дерущимися возле частного дома уже четырех мужчин. Тот, которого ранили, был весь в крови. У остальных в руках находились различные сельскохозяйственные инструменты - вилы, топор и монтировка. При этом тот, у кого были вилы, пытался догнать раненого и вонзить их ему спину.

Чтобы усмирить мужчин, полицейским пришлось достать табельное оружие. До применения пистолета Макарова, к счастью, дело не дошло - мужчины прекратили драку, увидев оружие.

- Полицейские задержали нападавшего и изъяли колюще-режущие предметы. Раненого срочно госпитализировали в районную больницу, где уже прооперировали, - отметил полковник Горелых.

Территориальным ОВД возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчине, ранившему соседа, грозит до десяти лет лишения свободы.