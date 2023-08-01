Синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончатся дожди и грозы

Кратковременные дожди ожидаются в регионе до конца первой недели августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском Гидрометцентре рассказали, когда на смену дождям в Екатеринбург и Свердловскую область вновь придет солнечная погода. Как сообщили синоптики, выкладывать зонты из сумок не стоит как минимум до конца первой недели августа.

- Кратковременные дожди в Свердловской области будут продолжаться до конца этой недели, то есть минимум до 6 августа. Временами дожди будут сопровождаться грозами, - уточнил «КП-Екатеринбург» синоптик уральского Гидрометцентра Никита Алексеев.

Сильных ураганов в ближайшее время не прогнозируется. Непогода ограничится только ливнями, а вот ветер северного направления будет слабым, до трех метров в секунду.

При этом, несмотря на осадки, холодно точно не будет. Как рассказывает эксперт, температура воздуха в течение недели даже ночью будет держаться в пределах 19 градусов тепла. Днем воздух будет прогреваться в среднем от 24 до 29 градусов.

- Со следующей недели осадков уже практически не будет. Температура воздуха в первой ее половине будет оставаться примерно такой же, - уточняет синоптик Никита Алексеев.

А вот дальше, со второй половины недели, примерно с 10 августа, начнет холодать, но незначительно. Синоптик предупреждает, что средняя температура воздуха в Екатеринбурге и области снизится примерно на пару градусов в дневные и ночные часы.

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